Прямой эфир

Экс-кандидат в президенты Литвы признался, что выслал бы Тихановскую из страны

13 мая 2025 17:54
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Визит, который уже называют неудобным для официального Вильнюса. Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус пересек границу не для туристической поездки – его программа включает встречи, способные перевернуть представление о «самых демократичных выборах» в Прибалтике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этот визит стал настоящим вызовом литовскому политическому истеблишменту. Эдуардас Вайткус, бывший кандидат в президенты Литвы, дает откровенное интервью белорусским журналистам.

Экс-кандидат в президенты Литвы признался, что выслал бы Тихановскую из страны-2

Литва стала главным пристанищем для противников белорусского государства. Вильнюс приютил сбежавших, а их содержание возложил тяжелым бременем на собственных граждан. Проживание Тихановской обходится литовским налогоплательщиком в 400 тысяч евро в год.

Экс-кандидат в президенты Литвы признался, что выслал бы Тихановскую из страны-4

Эдуардас Вайткус, экс-кандидат в президенты Литвы, литовский политик:
Извините, никто не может вмешиваться в литовские внутренние дела. Это тоже подразумевается. Так как одна госпожа из Беларуси в Литве имеет свой офис, который мы, литовские налогоплательщики, оплачиваем. Она раздает свои ордена в Европе, свой паспорт хочет раздать и так далее. Я бы сразу ее отослал, если бы она не уехала из Литвы, к границе Беларуси, и пусть едет домой.

Экс-кандидат в президенты Литвы признался, что выслал бы Тихановскую из страны-6

Настоящую истерику у литовских политиков вызвал белорусский безвиз. МИД соседнего государства настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в Беларусь. Пограничные службы закрывают пункты пропуска, а СМИ тиражируют информацию о небезопасности путешествий, а люди все равно приезжают. Только с начала года возможностью посетить нашу страну в упрощенном порядке воспользовались более 37 тысяч литовцев.

Экс-кандидат в президенты Литвы признался, что выслал бы Тихановскую из страны-8

Эдуардас Вайткус:
Очень хорошо, что такое решение было принято. Можно только рассуждать, может быть, на год раньше нужно было принять. Я здесь 100-процентно чувствую себя в безопасности. В Литве, когда я иду гулять и кто-то приближается сзади, я остерегаюсь. Так как угрозы неоднократно были.

Экс-кандидат в президенты Литвы признался, что выслал бы Тихановскую из страны-10

Голос Вайткуса практически заглушен в информационном пространстве Литвы. Но общество ведь все понимает. Политик заявил о планах создать новую политическую силу. Его цель не только изменить нынешний курс официального Вильнюса, но и вновь попробовать свои силы в президентской гонке. Чтобы дать литовцам возможность выбора: продолжать конфронтацию или вернуться к диалогу с соседями.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Стреляйте себе в ноги». Литовский политик об абсурдности санкций для экономики Европы
13 мая 2025 17:48

«Стреляйте себе в ноги». Литовский политик об абсурдности санкций для экономики Европы

Лукашенко встретится с Президентом Зимбабве – чего ждать от переговоров на высшем уровне?
13 мая 2025 17:46

Лукашенко встретится с Президентом Зимбабве – чего ждать от переговоров на высшем уровне?

Их голоса лечили души! История артистов из Витебска, которые вселяли надежду солдатам во время ВОВ
13 мая 2025 17:19

Их голоса лечили души! История артистов из Витебска, которые вселяли надежду солдатам во время ВОВ