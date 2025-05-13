Экс-кандидат в президенты Литвы признался, что выслал бы Тихановскую из страны

Визит, который уже называют неудобным для официального Вильнюса. Бывший кандидат в президенты Литвы Эдуардас Вайткус пересек границу не для туристической поездки – его программа включает встречи, способные перевернуть представление о «самых демократичных выборах» в Прибалтике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Этот визит стал настоящим вызовом литовскому политическому истеблишменту. Эдуардас Вайткус, бывший кандидат в президенты Литвы, дает откровенное интервью белорусским журналистам.

Литва стала главным пристанищем для противников белорусского государства. Вильнюс приютил сбежавших, а их содержание возложил тяжелым бременем на собственных граждан. Проживание Тихановской обходится литовским налогоплательщиком в 400 тысяч евро в год.

Эдуардас Вайткус, экс-кандидат в президенты Литвы, литовский политик:

Извините, никто не может вмешиваться в литовские внутренние дела. Это тоже подразумевается. Так как одна госпожа из Беларуси в Литве имеет свой офис, который мы, литовские налогоплательщики, оплачиваем. Она раздает свои ордена в Европе, свой паспорт хочет раздать и так далее. Я бы сразу ее отослал, если бы она не уехала из Литвы, к границе Беларуси, и пусть едет домой.

Настоящую истерику у литовских политиков вызвал белорусский безвиз. МИД соседнего государства настоятельно рекомендуют воздержаться от поездок в Беларусь. Пограничные службы закрывают пункты пропуска, а СМИ тиражируют информацию о небезопасности путешествий, а люди все равно приезжают. Только с начала года возможностью посетить нашу страну в упрощенном порядке воспользовались более 37 тысяч литовцев.

Эдуардас Вайткус:

Очень хорошо, что такое решение было принято. Можно только рассуждать, может быть, на год раньше нужно было принять. Я здесь 100-процентно чувствую себя в безопасности. В Литве, когда я иду гулять и кто-то приближается сзади, я остерегаюсь. Так как угрозы неоднократно были.