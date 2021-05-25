«Животные очень умные». Лошади из Нидерландов научились спасаться от оводов в Налибокской пуще

Новости Беларуси. Тарпаны считаются предками современных лошадей, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Еще 400 лет назад они свободно паслись и в лесостепях на юго-западе Беларуси, но дикие лошади были обречены человеком на вымирание. Свободолюбивых тарпанов пытались одомашнить, а то и истребить – дикие жеребцы угоняли домашних кобыл, да и мясо тарпанов считалось деликатесом.

Сейчас наш глаз радуют возрожденные тарпаны. С помощью метода обратной селекции ученые старались максимально вернуть выведенной породе черты далеких диких предков. Не по вкусу тарпановидным в Налибокской пуще пришлись разве что оводы. Но лошадки оказались смекалистыми.

Лариса Кулак, инженер-эколог Республиканского ландшафтного заказника «Налибокский»:

В прошлом году шесть молодых жеребцов прошли через торфоразработки 12 километров и вышли на Белокорец. Было много курьезных случаев. 3 июля у нас табун полностью ушел с урочища Тяково, мы их нашли в лесу и пробовали загнать сюда. Раза три мы их загоняли на Тяково, они доходили до урочища, разворачивались и бежали обратно. Мы не могли понять, что случилось. Когда связались с Нидерландами, они предположили, что овод со слепнем. Дело в том, что в Нидерландах их нет, а у нас как раз июль, август – пик этих насекомых.