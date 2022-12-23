За незаконную вырубку ёлок грозит штраф до 300 базовых! Как ловят лесных браконьеров?
Атмосфера волшебства. Как лесхозы готовятся к праздникам и какой путь проходит елка, прежде чем попадает на новогодний огонек? В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, почему следует приобретать деревья в катках и где можно под бой курантов встретить Новый год. Также побываем на выставке елочных игрушек и познакомимся с народным творчеством в Несвижском замке.
Еще раньше, когда не было строгих мер охраны леса, многие просто шли в чащу и выбирали самостоятельно елочку. Рубили под самый корешок. Сейчас такое уже не пройдет – наказуемо.
Влада Родовская, корреспондент:
Как защищают леса от незаконной вырубки елок?
Сергей Чубков, инженер Березинского лесхоза:
В наше время бывают случаи незаконной рубки новогодних деревьев в преддверии праздников. Ежегодно государственной лесной охраной организуются рейдовые мероприятия, устанавливаются посты охраны, где работники следят за соблюдением законодательства. В случае незаконной рубки у нас предусмотрена административная ответственность по статье 16-17 (часть 1-2) – в зависимости от категории защиты. Максимальный штраф на физлицо составляет до 30 базовых величин. На индивидуального предпринимателя – до 200. И на юридическое лицо – до 300 базовых величин. Кроме того, нарушитель должен будет возместить вред, причиненный окружающей среде, в зависимости от диаметра срубленного дерева. В случае нанесения вреда в крупном и особо крупном размерах наступает уголовная ответственность.
Влада Родовская:
Сколько людей работает, чтобы следить за этим процессом?
Сергей Чубков:
Численность лесной охраны составляет более 100 человек. В каждом лесничестве и в самом лесхозе организуются группы, которые осуществляют рейдовые мероприятия. Вся территория лесхоза под контролем Государственной лесной охраны. Кроме того, в лесхозе имеются фотоловушки, которые достаточно эффективно работают и помогают оперативно пресечь нарушение, в том числе незаконную рубку новогодних деревьев.