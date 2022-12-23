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За незаконную вырубку ёлок грозит штраф до 300 базовых! Как ловят лесных браконьеров?

23 декабря 2022 05:58
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Атмосфера волшебства. Как лесхозы готовятся к праздникам и какой путь проходит елка, прежде чем попадает на новогодний огонек? В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, почему следует приобретать деревья в катках и где можно под бой курантов встретить Новый год. Также побываем на выставке елочных игрушек и познакомимся с народным творчеством в Несвижском замке.

Еще раньше, когда не было строгих мер охраны леса, многие просто шли в чащу и выбирали самостоятельно елочку. Рубили под самый корешок. Сейчас такое уже не пройдет – наказуемо.

Влада Родовская, корреспондент:
Как защищают леса от незаконной вырубки елок?

За незаконную вырубку ёлок грозит штраф до 300 базовых! Как ловят лесных браконьеров?-1



Сергей Чубков, инженер Березинского лесхоза:
В наше время бывают случаи незаконной рубки новогодних деревьев в преддверии праздников. Ежегодно государственной лесной охраной организуются рейдовые мероприятия, устанавливаются посты охраны, где работники следят за соблюдением законодательства. В случае незаконной рубки у нас предусмотрена административная ответственность по статье 16-17 (часть 1-2) – в зависимости от категории защиты. Максимальный штраф на физлицо составляет до 30 базовых величин. На индивидуального предпринимателя – до 200. И на юридическое лицо – до 300 базовых величин. Кроме того, нарушитель должен будет возместить вред, причиненный окружающей среде, в зависимости от диаметра срубленного дерева. В случае нанесения вреда в крупном и особо крупном размерах наступает уголовная ответственность.

За незаконную вырубку ёлок грозит штраф до 300 базовых! Как ловят лесных браконьеров?-3

Влада Родовская:
Сколько людей работает, чтобы следить за этим процессом?

Сергей Чубков:
Численность лесной охраны составляет более 100 человек. В каждом лесничестве и в самом лесхозе организуются группы, которые осуществляют рейдовые мероприятия. Вся территория лесхоза под контролем Государственной лесной охраны. Кроме того, в лесхозе имеются фотоловушки, которые достаточно эффективно работают и помогают оперативно пресечь нарушение, в том числе незаконную рубку новогодних деревьев.

За незаконную вырубку ёлок грозит штраф до 300 базовых! Как ловят лесных браконьеров?-6

Влада Родовская:
Действительно вырубают незаконно или это уже отошло?

Сергей Чубков:
Встречаются случаи. Не так часто, как раньше, но все-таки.

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# Охрана природы # общество # Влада Родовская # Сергей Чубков # Фотофакт

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