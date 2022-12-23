За незаконную вырубку ёлок грозит штраф до 300 базовых! Как ловят лесных браконьеров?

Атмосфера волшебства. Как лесхозы готовятся к праздникам и какой путь проходит елка, прежде чем попадает на новогодний огонек? В программе «Центральный регион» на СТВ узнали, почему следует приобретать деревья в катках и где можно под бой курантов встретить Новый год. Также побываем на выставке елочных игрушек и познакомимся с народным творчеством в Несвижском замке.

Еще раньше, когда не было строгих мер охраны леса, многие просто шли в чащу и выбирали самостоятельно елочку. Рубили под самый корешок. Сейчас такое уже не пройдет – наказуемо.

Влада Родовская, корреспондент:

Как защищают леса от незаконной вырубки елок?