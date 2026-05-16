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Новости по тегу #Наталия Жерко

Локация, где не был ни один посетитель – чем удивит «Ночь музеев» в Несвиже? Рассказала замдиректора
16 мая 2026 13:15

Локация, где не был ни один посетитель – чем удивит «Ночь музеев» в Несвиже? Рассказала замдиректора

Новый год в Несвижском замке – узнали программу праздничных мероприятий
24 декабря 2025 14:56

Новый год в Несвижском замке – узнали программу праздничных мероприятий

«Ночь музеев» в Несвижском замке собрала 400 участников
28 мая 2024 06:56

«Ночь музеев» в Несвижском замке собрала 400 участников

«Театральная мистерия». Как провели «Ночь музеев» в Несвижском замке?
28 мая 2024 06:46

«Театральная мистерия». Как провели «Ночь музеев» в Несвижском замке?

«Даже научат танцевать полонез». Узнали, как в Несвижском замке готовятся встречать новогодние праздники
23 декабря 2022 06:25

«Даже научат танцевать полонез». Узнали, как в Несвижском замке готовятся встречать новогодние праздники

Таких ёлочных игрушек вы ещё не видели. Что ещё к новогодним праздникам приготовили в Несвижском замке
01 декабря 2021 14:55

Таких ёлочных игрушек вы ещё не видели. Что ещё к новогодним праздникам приготовили в Несвижском замке