Новости по тегу #Наталия Жерко

«В этом году у нас даже есть такая локация, куда мы вообще за 15 лет работы музея ни разу еще не пускали посетителей. В этой локации у нас будет интересная музыкальная история».
Не только тематические экспозиции создают праздничное настроение гостям замка. Традиционно в канун Нового года дворец готовит для посетителей творческую программу. Спрос на такие мероприятия есть.
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