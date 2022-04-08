«Даже лучше, чем репетитор». Чем детям полезна лаборатория в лагере на Нарочи
Новости Беларуси. В лаборатории кипит уже серьезная работа будущих экологов, медиков и биологов. «Зубренок» славится своими тематическими сменами, рассказали в программе «Центральный регион» на СТВ. Экологическая – одна из самых интересных. Для кого-то такой опыт за микроскопами станет просто экспериментом, а кому-то поможет эффективно подготовиться к поступлению в вуз мечты.
Мне очень нравится мой профиль, потому что я в дальнейшем планирую поступать на химбио. И считаю, это отличная возможность для того, чтобы углубленно изучать биологию и в дальнейшем хорошо сдать экзамены. Как нам сказали, мы тут пройдем практически годовые часы биологии. Я считаю, это очень хорошо и, возможно, даже лучше, чем репетитор. Здесь какая-то своя добрая атмосфера. И мне кажется, нет такого лагеря больше в Беларуси, который настолько относится к детям по-доброму, так заботливо, как здесь.
Сергей Косик, учитель биологии Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
У нас предусмотрен такой школьный экологический мониторинг. Мы проводим изучение качества воды, мы изучаем количество кислорода, которое есть в воде методом БПК. К нам приезжают сотрудники из Нарочанской биостанции. То есть, это настоящие ученые, которые тоже с ребятами занимаются. Таким образом, у ребят есть возможность прикоснуться к настоящей науке.
Будь то полоса препятствий, почти как пионерская «Зарница», или 3D-моделирование, медицинские процедуры или подготовка концертов, современные «Зубрята» наперебой рассказывают о преимуществах самого известного детского центра страны, все так же собираясь у костра – дань традициям. Жалеют они в такие моменты только об одном, что насыщенная событиями смена пролетает слишком быстро.
Яна Шипко:
Одно из самых главных правил в зубренке – это соблюдение традиций. Здесь свои приветствия, речевки и, разумеется, популярные еще в пионерских лагерях посиделки у костра с гитарой. Наверняка, по таким теплым вечерам ребят будут скучать после смены. Что ж, присоединимся и мы. Заглянем на огонек.
Тут очень хорошие ребята, очень добрые и веселые. Всегда поддерживают в трудную минуту. Они встанут горой, если что-то у тебя случится.
Очень атмосферное место. Мне очень нравится вечерний огонек. Это место в нашем корпусе, где мы каждый вечер собираемся и рассказываем, как прошел наш день. Делимся впечатлениями, эмоциями. Поем всякие песни. Узнаем друг о друге много интересного и нового. И это место – самое атмосферное в лагере.
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