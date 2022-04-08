Прямой эфир

«Главный фактор – справедливость». Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах

08 апреля 2022 12:16
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. За каждой проблемой – конкретный человек. Работа с обращениями граждан остается в приоритете для всех ветвей власти. 8 апреля личный прием в Ушачском районе провел председатель Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Главный фактор – справедливость». Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах-1

Среди волнующих тем: приобретение жилья, коллективная просьба об устройстве тротуара в деревне и земельный вопрос. Владимир Андрейченко объяснил, что в данное время разрабатывается редакция обновленного земельного кодекса, где в том числе будет учтено и решение таких обращений. Созданная в нашем государстве система реагирования на запросы людей показывает свою эффективность и решение каждого вопроса находится на контроле.

«Главный фактор – справедливость». Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах-4

Владимир Никитенко, житель деревни Липовец:
Это же не дай Бог что-нибудь. Поэтому самое главное – безопасность наших людей. И тем более наших деток. Здесь очень много детей.

«Главный фактор – справедливость». Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах-7

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания:
По сути, эти обращения индивидуальны. Но за каждым из них стоит конкретный человек. И надо очень внимательно относиться, надо вникать и помогать в конце концов. Вопросы-то поставлены правильно. Конечно, они многие требуют капитальных вложений. Тем не менее решение надо находить. И мы всегда руководствуемся при принятии решения, чтобы присутствовал главный фактор – справедливость. Чтобы было справедливое решение вопроса.

«Главный фактор – справедливость». Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах-10

Кроме приема граждан Владимир Андрейченко ознакомился с ходом проведения весенне-полевых работ в Ушачском районе.

# Прием граждан # общество # Владимир Андрейченко # Владимир Никитенко # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«Ребята знакомятся с умными технологиями». Как в «Зубрёнке» учат волонтёрить и зачем нужен экодом
08 апреля 2022 12:05

«Ребята знакомятся с умными технологиями». Как в «Зубрёнке» учат волонтёрить и зачем нужен экодом

Гайдукевич о Жириновском: он оставил свой след в истории, и этот след ещё предстоит оценить людям
08 апреля 2022 12:03

Гайдукевич о Жириновском: он оставил свой след в истории, и этот след ещё предстоит оценить людям

«Очень светолюбивая культура». Цветы с запахом кока-колы вырастили в Беларуси
08 апреля 2022 11:52

«Очень светолюбивая культура». Цветы с запахом кока-колы вырастили в Беларуси