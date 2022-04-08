«Главный фактор – справедливость». Владимир Андрейченко провёл приём граждан в Ушачах

Новости Беларуси. За каждой проблемой – конкретный человек. Работа с обращениями граждан остается в приоритете для всех ветвей власти. 8 апреля личный прием в Ушачском районе провел председатель Палаты представителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Среди волнующих тем: приобретение жилья, коллективная просьба об устройстве тротуара в деревне и земельный вопрос. Владимир Андрейченко объяснил, что в данное время разрабатывается редакция обновленного земельного кодекса, где в том числе будет учтено и решение таких обращений. Созданная в нашем государстве система реагирования на запросы людей показывает свою эффективность и решение каждого вопроса находится на контроле.

Владимир Никитенко, житель деревни Липовец:

Это же не дай Бог что-нибудь. Поэтому самое главное – безопасность наших людей. И тем более наших деток. Здесь очень много детей.

Владимир Андрейченко, председатель Палаты представителей Национального собрания:

По сути, эти обращения индивидуальны. Но за каждым из них стоит конкретный человек. И надо очень внимательно относиться, надо вникать и помогать в конце концов. Вопросы-то поставлены правильно. Конечно, они многие требуют капитальных вложений. Тем не менее решение надо находить. И мы всегда руководствуемся при принятии решения, чтобы присутствовал главный фактор – справедливость. Чтобы было справедливое решение вопроса.