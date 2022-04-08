«Ребята знакомятся с умными технологиями». Как в «Зубрёнке» учат волонтёрить и зачем нужен экодом

Новости Беларуси. Когда весенние каникулы – подготовка к поступлению. Чем «зубрятам» полезен экодом и как здесь учатся волонтерить, рассказали в программе «Центральный регион».
Новости Беларуси. Когда весенние каникулы – подготовка к поступлению. Чем «зубрятам» полезен экодом и как здесь учатся волонтерить, рассказали в программе «Центральный регион».
Яна Шипко, корреспондент:
Хотя и не купальный сезон, но вид шикарный. «Зубренку», безусловно, просто сказочно повезло, потому что разместился он на берегу такой жемчужины – самого большого озера в Беларуси – Нарочи. Но ребят здесь учат не только наслаждаться природой, но и беречь ее. Сейчас также на смене есть отряд юных экологов, которые в том числе мониторят и чистоту воды здесь.
В 2021 году прямо на берегу Нарочи открылся Дом экологического просвещения. В экодоме свой выход к воде и возможность взять пробы прямо из озера. Уже на подходе встречает экологическая ярмарка. В работе принцип «Зубренка» – равный равному. Когда ребят с младших смен учат старшие товарищи. Например, девчонки из волонтерского отряда приглашают побольше узнать о мире пернатых.
– Активно принимаем участие в жизни, школы, города, волонтерим.
– Учим будущее поколение всему тому, чему нас научило наше поколение.
– Эта сфера деятельности была интересной, поэтому заинтересовала нас, и мы попали сюда. Я считаю, что помогать другим людям – это добро. Свой опыт можно перенести другим людям, рассказав об этом. Поделиться чем-то новым, что-то показать, рассказать, новое.
– Во всяком случае, это учение, я считаю, можно вот с этим даже определить свою будущую профессию. Допустим, можно пойти на педагога, если ты уже имеешь в каком-то плане в этом опыт. То есть, ты уже проводишь всякие мероприятия, организовываешь их, в чем-то принимаешь участие, танцы ставишь. Мы ставим это все. Это очень развивает, это достаточно интересно. И подрастающему поколению это интересно.
Сам дом – как наглядное пособие. В его строительстве на практике применены все технологии энергоэффективного жилья и «умного дома».
– Свет будем еще выключать?
– Да!
– А может нет?
– Да!
– 3...2...1… Чего?
– Да, именно так эта технология работает сейчас. И точно также все можно вернуть в исходное положение.
– 5...4...3...2...1…
– И снова включили свет.
Диана Лащевская, педагог-организатор Национального детского образовательно-оздоровительного центра «Зубренок»:
Ребята приходят в наш дом и знакомятся с умными технологиями, а также со строительством своего дома, мы показываем. Узнают о системе умных технологий, о том, какие материалы были использованы в самом доме при строительстве, а также солнечной панели, которая находится, метеостанция. Зачастую ребята впервые знакомятся с таким домом, понятием умных технологий. И, конечно же, положительные только эмоции, впечатления. Одна из целей была быть поближе к природе, и мы ее добились, я более чем уверена. Потому что не зря здесь есть озеро Нарочь, дом построен на берегу самого большого озера Беларуси. Также сосновый лес. То есть, огромные плюсы.
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