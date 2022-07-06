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Сильные дожди и грозы. Какая погода ждёт белорусов 6 июля?

06 июля 2022 08:36
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Новости Беларуси. 6 июля по всей стране пройдут сильные дожди и грозы. Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Сильные дожди и грозы. Какая погода ждёт белорусов 6 июля?-1

Днем будет облачно с прояснениями. Во многих районах жара немного спадет. Синоптики прогнозируют до + 22 градусов. А вот в Гомельской области – плюс продолжает устойчиво держаться. Столбики термометров днем покажут выше 30 градусов.  

# Погода в Беларуси # общество # Фотофакт

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