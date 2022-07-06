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Представился правоохранителем и обманул женщину. Как белорусы страдают от рук телефонных мошенников?

06 июля 2022 08:03
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Новости Беларуси. В Молодечно задержан курьер телефонных мошенников. Лжеправоохранитель позвонил 77-летней жительнице райцентра с историей о ДТП, в котором якобы виновна ее дочь. Для освобождения от ответственности нужна крупная сумма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Представился правоохранителем и обманул женщину. Как белорусы страдают от рук телефонных мошенников?-1

Владимир Римашевский, начальник отдела УУР КМ УВД Миноблисполкома:  
Мужчина сообщил, что ее дочь спровоцировала аварию, в которой человек получил увечья. Виновнице грозит тюрьма, остаться на свободе помогут только деньги. Пенсионерка засомневалась, но мужчина был убедителен, а вопрос не требовал отлагательств. Поэтому вскоре приехал курьер, которому женщина передала более шести тысяч долларов, 640 евро и 30 тысяч российских рублей. Позже дочь опровергла историю с ДТП, и обманутая набрала 102.  

Представился правоохранителем и обманул женщину. Как белорусы страдают от рук телефонных мошенников?-4

Сыщики Минщины задержали курьера – 36-летнего безработного минчанина. К тому моменту он уже передал деньги нанимателю. В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело за мошенничество в крупном размере. Проверяется его причастность к аналогичным преступлениям.  

# Мошенничество # общество # Владимир Римашевский # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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