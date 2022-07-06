Представился правоохранителем и обманул женщину. Как белорусы страдают от рук телефонных мошенников?

Новости Беларуси. В Молодечно задержан курьер телефонных мошенников. Лжеправоохранитель позвонил 77-летней жительнице райцентра с историей о ДТП, в котором якобы виновна ее дочь. Для освобождения от ответственности нужна крупная сумма, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Владимир Римашевский, начальник отдела УУР КМ УВД Миноблисполкома:

Мужчина сообщил, что ее дочь спровоцировала аварию, в которой человек получил увечья. Виновнице грозит тюрьма, остаться на свободе помогут только деньги. Пенсионерка засомневалась, но мужчина был убедителен, а вопрос не требовал отлагательств. Поэтому вскоре приехал курьер, которому женщина передала более шести тысяч долларов, 640 евро и 30 тысяч российских рублей. Позже дочь опровергла историю с ДТП, и обманутая набрала 102.