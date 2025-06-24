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Трамп матом выругался из-за срыва прекращения огня между Израилем и Ираном

24 июня 2025 15:19
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Трамп матом выругался из-за срыва прекращения огня между Израилем и Ираном-0

Американский лидер Дональд Трамп подверг резкой критике Иран и Израиль за продолжающиеся военные действия, высказав резкое недовольство их поведением. Об этом пишет РИА Новости.

«Иран и Израиль воюют так долго и так ожесточенно, что они уже не понимают, какого *** творят! Вы это понимаете?» – сказал он.

Он заметил, что, несмотря на соглашение о прекращении огня, стороны по-прежнему обвиняют друг друга в нарушениях. Ранее Трамп сообщил, что Тегеран и Тель-Авив договорились о перемирии, где первым прекратит огонь Иран, а через 12 часов за ним последует Израиль. Однако вскоре после этого появились сведения о возможном ракетном ударе со стороны Ирана, которые Тегеран опроверг.

Фото: pinterest

# Международная политика # Дональд Трамп

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