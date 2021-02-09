Прямой эфир

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси

09 февраля 2021 18:46
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Один день остается до важнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания. 11 и 12 февраля оно соберет в Минске 2 700 делегатов из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

10 февраля участники форума направятся в столицу. Среди них и самый молодой в Беларуси главный врач районной больницы, который живет в Щучине. За два года качество медицинской помощи в клинике выросло, по многим показателям – уже на уровне областных больниц. Идеи талантливого главврача перенимают коллеги в других райцентрах.

С какими идеями Иван Загоровский едет на форум – репортаж Галины Буро.

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси-1

Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы:
Вот это лапароскопическая установка, которую мы совсем недавно приобрели, позволяет нам производить малоинвазивные лапароскопические операции.

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси-4

Звучит страшно, но на самом деле такая операция помогает не делать большой надрез на коже, пациенты после вмешательства выписываются в три раза быстрее. Плюс жителям Щучина теперь не надо ездить за малоинвазивной хирургией за 65 километров в областной центр.  

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси-7

Акцент на качественную и доступную медицинскую помощь в районе – приоритет в работе главного врача Ивана Загоровского. В 29 лет он стал самым молодым в стране руководителем клиники и за два года перекроил работу местных медиков. Судите сами, только за последнее время открыл после ремонта гинекологическое отделение и дневной стационар, запустил передвижной медицинской комплекс, который ездит по деревням, оснастил клинику дорогостоящими аппаратами, современной стоматологической установкой и почти сотней новых компьютеров.

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси-10

Иван Загоровский:
Медицинская помощь в нашем учреждении во многом не уступает уровню областному, чтобы наиболее доступную, качественную, высокотехнологичную помощь донести, можно сказать, под дверь каждому пациенту.  

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси-13

Пациенты здесь могут сделать абсолютно любой анализ, даже редкий, ведь у больницы договор с частной лабораторией. А щучинские бригады скорой медицинской помощи первыми в стране стали выезжать на вызов с нагрудными видеорегистраторами для контроля качества медпомощи и разрешения конфликтных ситуаций. В автопарке две новые машины под реанимобиль. Иван Загоровский уверен: если есть желание делать на «отлично», найдутся и возможности.

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси-16

Галина Буро, корреспондент:
В больнице создана межрайонная симуляционная лаборатория для подготовки среднего медицинского персонала Щучинского и Мостовского районов. На манекенах можно отработать все необходимые манипуляции. Также здесь проводят занятия для учеников медико-биологических классов, чтобы воспитывать будущих врачей со школьной скамьи.   

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси-19

Молодой главврач мечтает, что Щучинская больница сможет вырасти до межрайонного центра, где будет комфортно не только пациентам, но и медицинскому персоналу. По решению руководителя в отделениях уже появились комнаты отдыха и приема пищи. Скажете, мелочь? Но ведь как раз на таких мелочах и строится забота о кадрах.   

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси-22

Иван Загоровский:
Я считаю, три критерия для того, чтобы человек хотел жить и работать в определенной местности, в определенном учреждении – это достойная заработная плата, возможность реализовать себя как специалиста и развиваться, третье – это жилье.

Помощь на селе, модернизация материально-технической базы больниц, борьба с оттоком кадров. Своими идеями и взглядами на доступность качественной медицины он хочет поделиться на шестом Всебелорусском народном собрании.   

«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси-25



Иван Загоровский:
Меня как врача интересует, какие цели и задачи будут поставлены системе здравоохранения на ближайшую пятилетку. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что быть здоровым – экономически и психологически выгодно. Государство тратит большие средства на поддержание и содержание системы здравоохранения, а люди получают эту помощь совершенно бесплатно. Это и есть основной принцип социального государства.  

10 февраля он отправится в Минск. Делегат не скрывает, что немного волнуется. Еще бы, это его первый опыт участия в таком форуме. И он уверен, что те идеи по развитию медицины, которые всей страной выработают на собрании, помогут открыть новые горизонты и для его больницы.   

# Всебелорусское народное собрание # общество # Галина Буро # Иван Загоровский # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Экскурсия по Дворцу Независимости и редкие фото. Что можно найти на новом сайте Президента Беларуси?
09 февраля 2021 17:19

Экскурсия по Дворцу Независимости и редкие фото. Что можно найти на новом сайте Президента Беларуси?

Более 250 мест для пациентов. В Минске к прежнему графику работы вернулись несколько больничных корпусов
09 февраля 2021 17:11

Более 250 мест для пациентов. В Минске к прежнему графику работы вернулись несколько больничных корпусов

В Минске коммунальщики предоставят инвентарь желающим помочь с уборкой снега. По каким адресам обращаться?
09 февраля 2021 17:10

В Минске коммунальщики предоставят инвентарь желающим помочь с уборкой снега. По каким адресам обращаться?