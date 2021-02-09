«Быть здоровым – экономически и психологически выгодно». Как работает самый молодой главврач районной больницы в Беларуси

Новости Беларуси. Один день остается до важнейшего общественно-политического события – Всебелорусского народного собрания. 11 и 12 февраля оно соберет в Минске 2 700 делегатов из всех регионов страны, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. 10 февраля участники форума направятся в столицу. Среди них и самый молодой в Беларуси главный врач районной больницы, который живет в Щучине. За два года качество медицинской помощи в клинике выросло, по многим показателям – уже на уровне областных больниц. Идеи талантливого главврача перенимают коллеги в других райцентрах. С какими идеями Иван Загоровский едет на форум – репортаж Галины Буро.

Иван Загоровский, главный врач Щучинской центральной районной больницы:

Вот это лапароскопическая установка, которую мы совсем недавно приобрели, позволяет нам производить малоинвазивные лапароскопические операции.

Звучит страшно, но на самом деле такая операция помогает не делать большой надрез на коже, пациенты после вмешательства выписываются в три раза быстрее. Плюс жителям Щучина теперь не надо ездить за малоинвазивной хирургией за 65 километров в областной центр.

Акцент на качественную и доступную медицинскую помощь в районе – приоритет в работе главного врача Ивана Загоровского. В 29 лет он стал самым молодым в стране руководителем клиники и за два года перекроил работу местных медиков. Судите сами, только за последнее время открыл после ремонта гинекологическое отделение и дневной стационар, запустил передвижной медицинской комплекс, который ездит по деревням, оснастил клинику дорогостоящими аппаратами, современной стоматологической установкой и почти сотней новых компьютеров.

Иван Загоровский:

Медицинская помощь в нашем учреждении во многом не уступает уровню областному, чтобы наиболее доступную, качественную, высокотехнологичную помощь донести, можно сказать, под дверь каждому пациенту.

Пациенты здесь могут сделать абсолютно любой анализ, даже редкий, ведь у больницы договор с частной лабораторией. А щучинские бригады скорой медицинской помощи первыми в стране стали выезжать на вызов с нагрудными видеорегистраторами для контроля качества медпомощи и разрешения конфликтных ситуаций. В автопарке две новые машины под реанимобиль. Иван Загоровский уверен: если есть желание делать на «отлично», найдутся и возможности.

Галина Буро, корреспондент:

В больнице создана межрайонная симуляционная лаборатория для подготовки среднего медицинского персонала Щучинского и Мостовского районов. На манекенах можно отработать все необходимые манипуляции. Также здесь проводят занятия для учеников медико-биологических классов, чтобы воспитывать будущих врачей со школьной скамьи.

Молодой главврач мечтает, что Щучинская больница сможет вырасти до межрайонного центра, где будет комфортно не только пациентам, но и медицинскому персоналу. По решению руководителя в отделениях уже появились комнаты отдыха и приема пищи. Скажете, мелочь? Но ведь как раз на таких мелочах и строится забота о кадрах.

Иван Загоровский:

Я считаю, три критерия для того, чтобы человек хотел жить и работать в определенной местности, в определенном учреждении – это достойная заработная плата, возможность реализовать себя как специалиста и развиваться, третье – это жилье. Помощь на селе, модернизация материально-технической базы больниц, борьба с оттоком кадров. Своими идеями и взглядами на доступность качественной медицины он хочет поделиться на шестом Всебелорусском народном собрании.





Иван Загоровский:

Меня как врача интересует, какие цели и задачи будут поставлены системе здравоохранения на ближайшую пятилетку. Хотелось бы, чтобы люди понимали, что быть здоровым – экономически и психологически выгодно. Государство тратит большие средства на поддержание и содержание системы здравоохранения, а люди получают эту помощь совершенно бесплатно. Это и есть основной принцип социального государства.