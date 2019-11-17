Давид Ротман: «Общаться желательно как можно чаще лицом к лицу, а не через объявления, листовки»

Давид Ротман, директор Центра социологических и политических исследований БГУ: Здесь стандарт работает – в предвыборных опросах задаются и такие вопросы. Как правило, люди хотят видеть своим депутатом человека честного, порядочного, профессионала, имеющего определенный опыт, умеющего сдерживать данное им слово. Сразу добавлю, что мне и тем людям, которые отвечали на наши вопросы, хотелось бы, чтобы избранный депутат как можно чаще общался со своими избирателями, потому что то, куда он избирается, называется Палата представителей – этот человек и эти люди представляют тех, кто их избирает, поэтому как можно чаще нужно с ними общаться и тогда все будет замечательно.

Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»

Давид Ротман:

С моей точки зрения, конечно, говорить об этом довольно поздно – идет избирательный процесс. Мне кажется, что все-таки общаться с теми, кто будет принимать участие в выборах, желательно как можно чаще лицом к лицу, а не через объявления, листовки. По-моему, этого не хватало, в этом опросе последнем значительное число респондентов не смогли ответить, кто является их депутатом прошлого созыва. Это не очень хорошо. Значит, общаются мало. А как можно людей услышать, если с ними напрямую не общаться, не смотреть глаза в глаза, если не слышать, что они хотят и если не говорить, что ты можешь? Самое главное – говорить, что ты можешь, мало, нужно добавлять, как сделать то, что ты можешь.