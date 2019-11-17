«Должен быть человеком из народа». Как голосуют солдаты-срочники в военной части Витебска

Новости Беларуси. Избирательные участки образованы и там, где люди оказались по воле судьбы. В больницах, санаториях, профилакториях и домах отдыха их – 238. Еще 17 – в воинских частях.

Там сейчас работает съемочная группа СТВ. На связь со студией из Витебска выходит корреспондент Анастасия Бут.

Здесь окончание выборов будет зафиксировано сразу же, как только проголосуют все, кто внесен в списки избирателей. Дожидаться 8 вечера, чтобы исполнить свой гражданский долг, не планируют служащие 103-й отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

Анастасия Бут, корреспондент:

Примечательно, что сегодня, как, впрочем, и всю неделю, здесь голосуют исключительно солдаты-срочники. Только мужчины в возрасте от 18 до 26 лет.

Без малого – тысяча избирателей. Для многих из них нынешние выборы стали первыми в жизни.