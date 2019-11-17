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Николай Веремеев: «Надо взбодриться депутатам нашим»

17 ноября 2019 07:06
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Новости Беларуси. Мы рады приветствовать первого гостя в выездной студии СТВ – это политолог Николай Веремеев.

Сергей Прохоров, СТВ:
17 ноября белорусы выберут новый парламент. Каким он будет – узнаем со временем. Но на ваш экспертный взгляд, каким он должен быть?

Николай Веремеев: «Надо взбодриться депутатам нашим»-1

Николай Веремеев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ:
Прогнозы делать – вещь неблагодарная, тем более в самый пик. Что касается ожиданий от парламента – я бы отметил, что хотелось бы, чтобы не было разрыва какого-то, чтобы парламентарии седьмого созыва продолжили те инициативы, проекты, которые начал реализовывать и реализует сейчас еще действующий парламент шестого созыва Палаты представителей. Хотелось бы отметить, что есть определенный запрос на ответственность перед избирателями – парламентарии обязаны выполнять свои программы, то, что наметили, то, что они предлагают избирателям, то, за что люди голосуют. И еще один важный момент – это то, что от парламентариев ожидают какой-то активности, инициативности.

Николай Веремеев: «Надо взбодриться депутатам нашим»-4

Мы видим, что Президент говорит, что необходимо более активную роль уделять парламентариям, давать им возможность проявлять себя, поскольку они выразители общественного мнения, интересов тех людей, которые стоят за ними – за каждым депутатом стоит 60 тысяч человек его избирательного округа. Они должны выражать общественное мнение, оно должно быть услышано и ретранслировано в средствах массовой информации. Какой-то живости, легкой информационной агрессивности от депутатов не хватает, надо взбодриться депутатам нашим.

В Беларуси стартовал основной день голосования на выборах депутатов Палаты представителей. Открылись 5 785 участков

Подробности – в видеоматериале

# Выборы-2019 # общество # Николай Веремеев # Сергей Прохоров # Фотофакт

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