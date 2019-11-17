Николай Веремеев: «Надо взбодриться депутатам нашим»

Николай Веремеев, заведующий кафедрой политологии БГЭУ:

Прогнозы делать – вещь неблагодарная, тем более в самый пик. Что касается ожиданий от парламента – я бы отметил, что хотелось бы, чтобы не было разрыва какого-то, чтобы парламентарии седьмого созыва продолжили те инициативы, проекты, которые начал реализовывать и реализует сейчас еще действующий парламент шестого созыва Палаты представителей. Хотелось бы отметить, что есть определенный запрос на ответственность перед избирателями – парламентарии обязаны выполнять свои программы, то, что наметили, то, что они предлагают избирателям, то, за что люди голосуют. И еще один важный момент – это то, что от парламентариев ожидают какой-то активности, инициативности.