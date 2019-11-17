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Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»

17 ноября 2019 08:16
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Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК «Выборы-2019». В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия телеканала СТВ.

На связь выходит корреспондент Ксения Худолей.

Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»-1

Завершилась первая пресс-конференция представителей Центризбиркома. Лидия Ермошина объявила актуальные к этому моменту данные.

Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»-4

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:
На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей. При этом наиболее высокий процент нам дает Могилевская область – 41,36 %; затем – Гомельская область – 40, 83%; Витебская – 38,63 %; Минская – 39,6 %; Брестская – 35,14% и Гродненская область – 37,43 %. Итого: 37,14 % избирателей приняло участие в голосовании на 9 часов утра.

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Подробности – в видеоматериале

# Выборы-2019 # Лидия Ермошина # Фотофакт

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