Лидия Ермошина: «На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей»

Новости Беларуси. Все новости о ходе голосования аккумулируются в информационном центре ЦИК «Выборы-2019». В Малом зале Дворца Республики также развернулась ещё одна студия телеканала СТВ.

Лидия Ермошина, председатель Центризбиркома Беларуси:

На 9 часов утра проголосовало 37,14 % избирателей. При этом наиболее высокий процент нам дает Могилевская область – 41,36 %; затем – Гомельская область – 40, 83%; Витебская – 38,63 %; Минская – 39,6 %; Брестская – 35,14% и Гродненская область – 37,43 %. Итого: 37,14 % избирателей приняло участие в голосовании на 9 часов утра.

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