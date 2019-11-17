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«Мы приготовили по лучшим рецептам солянку». Чем будут угощать на избирательных участках Минска?

17 ноября 2019 06:28
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Новости Беларуси. Съемочная группа СТВ отправилась в марш-бросок по избирательным участкам столицы. Их в Минске более 700. Они открыли свои двери для избирателей основного дня голосования. Несмотря на раннее время, некоторые минчане уже успели отдать голос за своего кандидата. 

«Мы приготовили по лучшим рецептам солянку». Чем будут угощать на избирательных участках Минска?-1

На всех участках для минчан подготовили обширную развлекательную программу. Выступать здесь будут звезды эстрады, творческие коллективы и даже артисты цирка.

«Мы приготовили по лучшим рецептам солянку». Чем будут угощать на избирательных участках Минска?-4

Гастрономическое меню – отдельный гвоздь программы. На всех участках работают буфеты, а мы отправились в 35 школу Минска на 492-й избирательный участок. Здесь приготовили особое угощение – всех желающих потчуют солянкой и пирожками, приготовленными на свежем воздухе.

«Мы приготовили по лучшим рецептам солянку». Чем будут угощать на избирательных участках Минска?-7

Владислав Карпук, повар:
Уже с утра мы приготовили по лучшим рецептам солянку – более тысячи литров. Приготовили более тысячи пирожков и ароматный горячий чай. Мы готовы встречать комиссию и избирателей. 

«Мы приготовили по лучшим рецептам солянку». Чем будут угощать на избирательных участках Минска?-10

Через пару часов избирателей приглашают на спортивные старты – уж если быть активным в этот день, то во всех отношениях. Многие отдадут свой голос за спортивный выходной.

Подробности – в видеоматериале

# Выборы-2019 # общество # Владислав Карпук # Фотофакт

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