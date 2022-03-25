Жодинские врачи спасли белоруса, который упал с 5 этажа! Что с мужчиной сейчас?

Новости Беларуси. Жодинская городская больница возвращается к привычному ритму работы, сообщили в программе « Центральный регион » на СТВ. На пике пандемии перепрофилировались под ковидные 300 коек и 6 отделений. Пик волны омикрона пройден и можно увеличивать количество плановых пациентов.

Медицинская помощь высокого уровня шаговой доступности – то, к чему стремятся жодинские медики. Новым технологиям учатся постоянно. И тем не менее в этой профессии многое решает и призвание. Золотые руки хирургов порой вытягивают пациентов буквально с того света.

Анатолий Никифоров, заведующий хирургическим отделением Жодинской центральной городской больницы:

Радуемся, когда больные поправляются. Тяжелые, сложные, необычные. Такое бывает: недавно мужчина с пятого этажа упал, перелом позвоночника, ушиб головного мозга, разрыв толстой кишки, ушиб поджелудочной железы и еще много чего. Поправился, выписался. Более-менее хорошо себя чувствует.

Яна Шипко, корреспондент:

Ничего себе!

Анатолий Никифоров:

Такие достижения иногда бывают, мы радуемся этому.

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