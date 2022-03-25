За медицинской помощью в Жодино едут из многих районов Беларуси. Рассказываем, какие сложные операции там проводят
Новости Беларуси. Жодинская городская больница возвращается к привычному ритму работы, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. На пике пандемии перепрофилировались под ковидные 300 коек и 6 отделений. Пик волны омикрона пройден и можно увеличивать количество плановых пациентов.
Яна Шипко, корреспондент:
Сейчас в травматологической операционной идет протезирование тазобедренного сустава. Это одна из самых востребованных операций у населения, особенно пожилого возраста. Еще чуть больше 10 лет назад за такой услугой необходимо было ехать в столицу. Сейчас же жодинское отделение носит статус межрайонного. И за помощью сюда едут из Червеня, Смолевичей и других районов.
Малоинвазивные хирургические вмешательства за последние годы стали нормой. Даже аппендицит сейчас удаляют лапароскопически – с помощью маленьких разрезов. Успешно применяют жодинские хирурги и новые методики в удалении грыж. Благодаря поддержке местных предприятий недавно обновили инструменты для уже незаменимого лапароскопического оборудования.
Анатолий Никифоров, заведующий хирургическим отделением Жодинской центральной городской больницы:
Благодаря нашему флагману, БелАЗу, мы обновили в этом году инструментарий для лапароскопической стойки. Собственно говоря, помогает нам он, оказывает помощь жителям города и Смолевичского района, который к нам прикреплен. Порядка 150 раз в год выполняются таким способом у нас, планируем расширить при возможности. У нас в отделении выполняется широкий спектр операций при заболевании брюшной полости, экстренные операции при травмах и заболеваниях грудной клетки, выполняются экстренные операции при ранениях и тромбоэмболиях артериальных патологий. Могу сказать, что в последнее время стали выполнять операции при таком тяжелом состоянии, как тромбоз мезентериальных сосудов. Заболевание характеризуется высокой летальностью. За пару лет нам удалось нескольким пациентам помочь. Довольно тяжелая операция, но стали выполнять, стало получаться.
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