За медицинской помощью в Жодино едут из многих районов Беларуси. Рассказываем, какие сложные операции там проводят

Новости Беларуси. Жодинская городская больница возвращается к привычному ритму работы, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. На пике пандемии перепрофилировались под ковидные 300 коек и 6 отделений. Пик волны омикрона пройден и можно увеличивать количество плановых пациентов.

Яна Шипко, корреспондент:

Сейчас в травматологической операционной идет протезирование тазобедренного сустава. Это одна из самых востребованных операций у населения, особенно пожилого возраста. Еще чуть больше 10 лет назад за такой услугой необходимо было ехать в столицу. Сейчас же жодинское отделение носит статус межрайонного. И за помощью сюда едут из Червеня, Смолевичей и других районов.

Малоинвазивные хирургические вмешательства за последние годы стали нормой. Даже аппендицит сейчас удаляют лапароскопически – с помощью маленьких разрезов. Успешно применяют жодинские хирурги и новые методики в удалении грыж. Благодаря поддержке местных предприятий недавно обновили инструменты для уже незаменимого лапароскопического оборудования.