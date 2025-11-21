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С начала 2025-го в Беларуси из-за неосторожного обращения с огнём при курении погибли 273 человека

21 ноября 2025 10:45
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С начала 2025 года в Беларуси погибли 273 человека из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Всего по этой причине произошло 1072 пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

С начала 2025-го в Беларуси из-за неосторожного обращения с огнём при курении погибли 273 человека-2

В МЧС заявили, что каждый год в Беларуси фиксируют сотни случаев возгораний, вызванных непотушенными сигаретами. Окурок, оставленный без присмотра, может стать причиной трагедии. Непотушенная сигарета способна за считанные минуты вызвать возгорание. В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности.

# МЧС Беларуси # Пожары

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