С начала 2025-го в Беларуси из-за неосторожного обращения с огнём при курении погибли 273 человека

С начала 2025 года в Беларуси погибли 273 человека из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Всего по этой причине произошло 1072 пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
С начала 2025 года в Беларуси погибли 273 человека из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Всего по этой причине произошло 1072 пожара, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В МЧС заявили, что каждый год в Беларуси фиксируют сотни случаев возгораний, вызванных непотушенными сигаретами. Окурок, оставленный без присмотра, может стать причиной трагедии. Непотушенная сигарета способна за считанные минуты вызвать возгорание. В ведомстве призывают соблюдать правила безопасности.