С начала 2025-го в Беларуси из-за неосторожного обращения с огнём при курении погибли 273 человека

Золото в многоборье – о победе на международном турнире в Пекине поговорили с гимнасткой Алиной Горносько

Два года я останавливалась в шаге от золота. Я была вторая в многоборье и уже в отдельных видах завоевывала золото. Наконец, самая долгожданная медаль многоборья случилась со мной в этом году.