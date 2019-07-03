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Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны

03 июля 2019 10:01
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Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. Масштабно праздник готовятся отметить и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты подготовили обзор самых ярких событий.

День Независимости в Минске: программа праздничных мероприятий

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-1

Григорий Азаренок, СТВ:
В Минской области праздник отметят с размахом. Старт дали в Клецком районе велопробегом по памятным местам.

Для детей устроят квест «Дорогами освобождения». Ребята попробуют себя в роли снайперов, шифровальщиков, военврачей.

В Узде представители всех конфессий совершат молебен за Беларусь. В Пуховичах – районный чемпионат по футболу. В Дзержинском районе пройдет показ мод с экологическим уклоном. В Крупках пройдет дефиле ансамбля пограничной службы.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-4

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-6

Основные события праздника в Витебске, конечно, развернутся на площади Победы, самой большой в Беларуси. Здесь горожанам обещают зрелищное шествие военнослужащих Витебского гарнизона. А замкнет парад техника. 

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-9

Анастасия Аласания, СТВ:
По улицам Витебска впервые в истории пронесли «Факел Победы». Он прибыл из Лиозно. Именно этот населенный пункт на территории области был первым освобожден от немецко-фашистских захватчиков. У памятного знака «Орден Победы» факел передали боевым офицерам – ветеранам Вооруженных Сил Беларуси.

После официальной части праздника для любителей предусмотрены спортивные состязания. Изюминкой праздника станет шоу духовых оркестров.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-12

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-14

В Гомеле одним из главных мероприятий станет открытие памятника героям Второй мировой – гомельчанам братьям Лизюковым. Все трое положили свои жизни на алтарь Победы, причем двое из них – командир пятой танковой армии Александр Лизюков  и полковник-артиллерист Петр Лизюков – были удостоены звания Героя Советского Союза.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-17

Александр Добриян, СТВ:
Центр города сегодня отведен под всевозможные выставочные проекты. Увидеть здесь можно будет все: от достижений 75 мирных лет до оружия Победы. Организаторы обещают много музыки. Классику военных лет органично дополнит современная эстрада.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-20

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-22

Праздничные мероприятия в Могилеве начались с митинга на Буйничском поле. Сюда приехали жители всех уголков области, чтобы почтить ветеранов Великой Отечественной.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-25

Ирина Недобоева, СТВ:
Городские гуляния пройдут сегодня повсеместно. Для любителей ретрофильмов будет работать кинотеатр под открытым небом. Приятный бонус зрителям – солдатская каша. А в парке Подниколье приготовили массу активностей для маленьких могилевчан.

В 20 часов на площади Славы начнется масштабный праздничный концерт. Гимн сегодня вместе с могилевчанами споют звезды белорусской эстрады.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-28

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-30

Петр Бутрим, СТВ:
В Бресте к особенному дню также подготовили много сюрпризов. Но сначала – традиционные возложения цветов – к памятнику «Освобождение», а также к вВечному огню Брестской крепости.  

Затем – долгожданное открытие Кобринского моста. Реконструкция важнейшего для города путепровода продолжалась два года. Дорогу расширили, сделали удобными съезды, а также велодорожки.

Днем зазвучит главная пешеходная улица города. А хедлайнером праздника в Бресте станет участник Евровидения – группа Uzari.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-33

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-35

Танки в городе! Именно с демонстрации мощи белорусской армии в Гродно наступает утро Дня Независимости. Парад военной техники продолжит плац-концерт роты почетного караула и дефиле военного оркестра.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-38

Галина Буро, СТВ:
Испечь солдатский хлеб и станцевать «Вальс Победы». Целый день концерты, спортивные батлы и мастер-классы от народных умельцев. Над городом будет летать самолет Ан-2, который еще называют «Аннушка», а мирное небо раскрасят яркие купола парашютов.

Финальный аккорд праздника прозвучит на Кургане Славы залпами салюта. И гродненцы со всей страной споют Гимн вместе.

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-41

Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны-43

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