Дата, объединяющая миллионы белорусов: как День Независимости будут праздновать в регионах страны

Новости Беларуси. День Независимости объединяет миллионы белорусов. Масштабно праздник готовятся отметить и в регионах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Наши корреспонденты подготовили обзор самых ярких событий. День Независимости в Минске: программа праздничных мероприятий

Григорий Азаренок, СТВ:

В Минской области праздник отметят с размахом. Старт дали в Клецком районе велопробегом по памятным местам. Для детей устроят квест «Дорогами освобождения». Ребята попробуют себя в роли снайперов, шифровальщиков, военврачей. В Узде представители всех конфессий совершат молебен за Беларусь. В Пуховичах – районный чемпионат по футболу. В Дзержинском районе пройдет показ мод с экологическим уклоном. В Крупках пройдет дефиле ансамбля пограничной службы.

Основные события праздника в Витебске, конечно, развернутся на площади Победы, самой большой в Беларуси. Здесь горожанам обещают зрелищное шествие военнослужащих Витебского гарнизона. А замкнет парад техника.

Анастасия Аласания, СТВ:

По улицам Витебска впервые в истории пронесли «Факел Победы». Он прибыл из Лиозно. Именно этот населенный пункт на территории области был первым освобожден от немецко-фашистских захватчиков. У памятного знака «Орден Победы» факел передали боевым офицерам – ветеранам Вооруженных Сил Беларуси. После официальной части праздника для любителей предусмотрены спортивные состязания. Изюминкой праздника станет шоу духовых оркестров.

В Гомеле одним из главных мероприятий станет открытие памятника героям Второй мировой – гомельчанам братьям Лизюковым. Все трое положили свои жизни на алтарь Победы, причем двое из них – командир пятой танковой армии Александр Лизюков и полковник-артиллерист Петр Лизюков – были удостоены звания Героя Советского Союза.

Александр Добриян, СТВ:

Центр города сегодня отведен под всевозможные выставочные проекты. Увидеть здесь можно будет все: от достижений 75 мирных лет до оружия Победы. Организаторы обещают много музыки. Классику военных лет органично дополнит современная эстрада.

Праздничные мероприятия в Могилеве начались с митинга на Буйничском поле. Сюда приехали жители всех уголков области, чтобы почтить ветеранов Великой Отечественной.

Ирина Недобоева, СТВ:

Городские гуляния пройдут сегодня повсеместно. Для любителей ретрофильмов будет работать кинотеатр под открытым небом. Приятный бонус зрителям – солдатская каша. А в парке Подниколье приготовили массу активностей для маленьких могилевчан. В 20 часов на площади Славы начнется масштабный праздничный концерт. Гимн сегодня вместе с могилевчанами споют звезды белорусской эстрады.

Петр Бутрим, СТВ:

В Бресте к особенному дню также подготовили много сюрпризов. Но сначала – традиционные возложения цветов – к памятнику «Освобождение», а также к вВечному огню Брестской крепости.





Затем – долгожданное открытие Кобринского моста. Реконструкция важнейшего для города путепровода продолжалась два года. Дорогу расширили, сделали удобными съезды, а также велодорожки. Днем зазвучит главная пешеходная улица города. А хедлайнером праздника в Бресте станет участник Евровидения – группа Uzari.

Танки в городе! Именно с демонстрации мощи белорусской армии в Гродно наступает утро Дня Независимости. Парад военной техники продолжит плац-концерт роты почетного караула и дефиле военного оркестра.