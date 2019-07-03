Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации

Новости Беларуси. Главный праздник суверенной Беларуси страна отметит с большим размахом. Центральным событием 3 июля станет военный парад, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Действо на проспекте Машерова начнется в 21 час с пролета авиации.

В небе над Минском свое мастерство также покажут и российские летчики. А вот пешую часть парада традиционно откроют суворовцы, перед трибунами пронесут штандарты трех фронтов, освобождавших Беларусь.

В воздушном параде – полсотни вертолетов и самолетов, все типы машин, которые стоят на вооружении военно-воздушных сил Беларуси.

Максат Рахимдинов, командир знаменной группы РПК Вооруженных Сил Кыргызстана:

Не первый раз участвуем в таких парадах, до этого тоже участвовали – в 2010, 2015 годах.

В 22.00 – акция «Споем гимн вместе», а в 22.20 небо над белорусскими городами украсит праздничный салют.

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