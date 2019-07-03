День Независимости в Минске: программа праздничных мероприятий

Новости Беларуси. Десятки праздничных площадок будут работать 3 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в программе этого дня, знает наш корреспондент Ксения Худолей.
Новости Беларуси. Десятки праздничных площадок будут работать 3 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в программе этого дня, знает наш корреспондент Ксения Худолей.
Ксения Худолей, СТВ:
Этот важный для каждого из нас день обещает быть очень насыщенным. Праздничной программой порадуют сразу 20 городских локаций. Традиционно центральными станут площадки около Дворца спорта, стелы «Минск – город-герой» и Верхний город. Всего же запланировано более 80 мероприятий по всему городу.
Музыкальные хедлайнеры сегодня «Хор имени Турецкого», Рита Дакота и Тима Белорусских. Кроме выступлений известных исполнителей, организаторы также обещают много спортивных состязаний, интерактивных площадок, театральных постановок, интеллектуальных квестов.
В 13 часов у Дворца спорта пройдет Международный турнир по силовому экстриму. Там же развернется фуд-корт длиной в 250 метров. Это даже больше, чем во время II Европейских игр.
Возле «Чижовка-Арены» стартовал городской спортивный праздник по лыжероллерам и детский велоквест.
На главной сцене у Верхнего города скоро начнется концерт. Радовать публикой музыкой на городских площадках будут до полуночи. А в столичных кинотеатрах сегодня пройдут показы лучшего документального кино.
Добраться до праздничных локаций очень просто: работу общественного транспорта скорректировали: автобусов, троллейбусов станет больше, а поезда в метро будут ходить чаще.
Военный парад по проспекту Машерова начнется в 21.00. Его финальной точкой станет акция «Споем гимн вместе» на площади Победы. В 22.20 небо над страной озарит праздничный салют.
Военный парад в День Независимости начнётся в 21.00 с пролёта авиации