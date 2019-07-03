День Независимости в Минске: программа праздничных мероприятий

Новости Беларуси. Десятки праздничных площадок будут работать 3 июля в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Что в программе этого дня, знает наш корреспондент Ксения Худолей.

Ксения Худолей, СТВ:

Этот важный для каждого из нас день обещает быть очень насыщенным. Праздничной программой порадуют сразу 20 городских локаций. Традиционно центральными станут площадки около Дворца спорта, стелы «Минск – город-герой» и Верхний город. Всего же запланировано более 80 мероприятий по всему городу.

Музыкальные хедлайнеры сегодня «Хор имени Турецкого», Рита Дакота и Тима Белорусских. Кроме выступлений известных исполнителей, организаторы также обещают много спортивных состязаний, интерактивных площадок, театральных постановок, интеллектуальных квестов.

В 13 часов у Дворца спорта пройдет Международный турнир по силовому экстриму. Там же развернется фуд-корт длиной в 250 метров. Это даже больше, чем во время II Европейских игр.