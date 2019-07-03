В День Независимости в адрес Президента Беларуси и народа страны поступают поздравления от лидеров государств

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают от лидеров зарубежных государств, руководителей интеграционных объединений, политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Так, свои поздравления направил президент Российской Федерации Владимир Путин.

«Мы всегда будем чтить великий подвиг старших поколений». Президент поздравил соотечественников с Днём Независимости

По случаю Дня Независимости Беларуси от имени китайского правительства и народа этой страны, а также от себя лично поздравления выразил Председатель КНР Си Цзиньпин.