В День Независимости в адрес Президента Беларуси и народа страны поступают поздравления от лидеров государств

Новости Беларуси. Многочисленные поздравления в адрес Александра Лукашенко и белорусского народа поступают от лидеров зарубежных государств, руководителей интеграционных объединений, политических и общественных деятелей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Так, свои поздравления направил президент Российской Федерации Владимир Путин.
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По случаю Дня Независимости Беларуси от имени китайского правительства и народа этой страны, а также от себя лично поздравления выразил Председатель КНР Си Цзиньпин.
Си Цзиньпин, председатель КНР:
В последние годы благодаря вашему твердому руководству в Беларуси сохраняется политическая стабильность, устойчивое развитие экономики, укрепляется благополучие народа. Общая мощь государства и его влияние на международной арене непрерывно растет. Китай, как хороший друг и хороший партнер Беларуси, искренне рад этому.
С национальным праздником белорусский народ и главу государства поздравили также президенты Казахстана, Азербайджана, Сербии, Таджикистана, Узбекистана, Турции, Венесуэлы, Германии, Австрии, Латвии, Болгарии, Венгрии, ОАЭ. Телеграммы также получены от Папы Римского Франциска, Королевы Великобритании, королей Бельгии и Таиланда.