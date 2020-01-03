Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт

Новости Беларуси. 3 января в Минске на льду «Чижовка-Арены» стартовал 16-й Рождественский турнир на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Открывая его, Александр Лукашенко отметил, что эти состязания верных рыцарей народной ледовой игры давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира.

Все подробности поединка узнаем у корреспондента Ирины Петыш, которая вышла на прямую связь со студией. Подробности в видеоматериале .

В турнире участвуют 12 сборных. Беларусь, как и прежде, представляет команда главы государства. В эти минуты наша ледовая дружина уже скрестила клюшки со сборной Международной федерации хоккея. Это очень сильный соперник.

Ирина Петыш, корреспондент: Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь стартовал в самом разгаре. Здесь, на льду большой арены, сражаются команда Беларуси и сборная Международной федерации хоккея. Начало для нашей команды получилось отличным – сразу две шайбы забросили наши хоккеисты. Причем разница между первой и второй шайбой составила меньше минуты.

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:

Совсем немного времени остается до старта в Минске чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Подготовка идет полным ходом, Беларусь намерена подарить всем такой же грандиозный спортивный праздник, каким запомнился нам чемпионат мира в 2014-м.

Вместе с победителями и призерами соревнований в выигрыше всегда остаются все участники и те, для кого мы выходим на эту площадку – наши болельщики. Потому что главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт.