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Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт

03 января 2020 17:06
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Новости Беларуси. 3 января в Минске на льду «Чижовка-Арены» стартовал 16-й Рождественский турнир на приз Президента, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт-1

Открывая его, Александр Лукашенко отметил, что эти состязания верных рыцарей народной ледовой игры давно называют неофициальным любительским чемпионатом мира. 

Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт-4

В турнире участвуют 12 сборных. Беларусь, как и прежде, представляет команда главы государства. В эти минуты наша ледовая дружина уже скрестила клюшки со сборной Международной федерации хоккея. Это очень сильный соперник.

Все подробности поединка узнаем у корреспондента Ирины Петыш, которая вышла на прямую связь со студией. Подробности в видеоматериале.

Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт-7

Ирина Петыш, корреспондент:
Рождественский международный турнир любителей хоккея на приз Президента Республики Беларусь стартовал в самом разгаре. Здесь, на льду большой арены, сражаются команда Беларуси и сборная Международной федерации хоккея. Начало для нашей команды получилось отличным – сразу две шайбы забросили наши хоккеисты. Причем разница между первой и второй шайбой составила меньше минуты.

Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт-10

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Несколько часов назад состоялась торжественная церемония открытия соревнований.

Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт-13

Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Совсем немного времени остается до старта в Минске чемпионата мира по хоккею в 2021 году. Подготовка идет полным ходом, Беларусь намерена подарить всем такой же грандиозный спортивный праздник, каким запомнился нам чемпионат мира в 2014-м.

Вместе с победителями и призерами соревнований в выигрыше всегда остаются все участники и те, для кого мы выходим на эту площадку – наши болельщики. Потому что главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт.

Александр Лукашенко на открытии Рождественского турнира: главный герой на этой ледовой арене – наш любимый спорт-16

# Рождественский хоккейный турнир на приз Президента Беларуси # общество # Александр Лукашенко # Ирина Петыш # Фотофакт

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