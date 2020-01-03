«Плюшевая ферма». Художница из Бреста шьёт милых мышей, которые прославили её по всему миру

Новости Беларуси. Художник-бутафор из Бреста создает мышей, за которыми выстраиваются очереди. Настоящий бум на хвостатых случился под Новый год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Ремесленница создала первую в Беларуси плюшевую ферму и отправляет ее обитателей в страны Европы и СНГ. Кристина Протосовицкая узнала секрет успеха.

В этой папке находятся самые популярные модели, их называю LIPuPu classic. И сейчас здесь мы найдем самую популярную на сегодняшний день игрушку – это мышка.

Брестчанка Ирина Швейкус (фамилия, кстати, вовсе не псевдоним) единственная в Беларуси обладательница «плюшевой фермы». Всех зверей девушка – по совместительству художник-бутафор театра кукол – придумывает и отшивает сама. Чтобы игрушка «ожила», важно с умом подобрать материал.

Здесь ворс очень коротенький, поэтому животные получаются очень реалистичные. Ремесленничеством Ирина занимается уже шесть лет, а творчеством – с раннего детства. Первые игрушки создавала для друзей в подарок. К слову, название для зверей LIPuPu – из культового американского сериала «Друзья».

Ирина Швейкус, ремесленница:

Я стараюсь делать так, чтобы они были миловидные. И уделяю огромное внимание тому, чтобы они были приятные наощупь.

Для каждой мышки мастерица продумывает эмоцию и настроение. Гардероб создается детально – от шляпки до платья.

Здесь у меня подготовлены ткани для мышек, которые будут в скором времени сшиты. Платье в принт цветочек, вишенки. И будет вот такая розовая шубка.

Застать полюбившихся персонажей дома у ремесленницы невозможно, их тут же забирают клиенты из Беларуси, России, Украины. Обжились они неплохо и в Европе, а самая дальняя точка – Чикаго.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Эти модные малышки собирают тысячи лайков в социальных сетях. У мышек появляются преданные фолловеры, а путешествуют они только по загранпаспорту.

Из Праги в Стамбул – у одной из мышек появился свой чемодан и паспорт. Чаще всего игрушки попадают в семьи с маленькими детьми. Там рождаются целые истории приключений милых зверей.

Ирина Швейкус:

Это моя философия. Я не складирую ничего дома, все стараюсь пристроить. Мне доставляет огромное удовольствие видеть, что моя игрушка живет в новой семье. И когда мне присылают фото- либо видеоотчеты – это для меня самая большая радость.

Бум на плюшевых мышей случился под Новый год. Изготовление одной занимает три полноценных рабочих дня.

Ольга Абакумова, продавец-консультант:

В нашем магазине представлено более 200 работ ремесленников, которые собраны со всей Беларуси. Особой популярностью пользовался перед Новым годом символ – это мышка. Это лучший подарок – крафтовый подарок, сделанный руками.