Датчики контроля скорости, талоны и техосмотр: Станислав Соловей о том, что изменится для водителей в Беларуси в 2020-м

Новости Беларуси. Тему аварийности на белорусских дорогах, а также тех изменений, которые уже произошли или произойдут в ближайшее время в правилах дорожного движения, мы обсудим с гостем студии Новости «24 часа», официальным представителем управления ГАИ МВД Беларуси Станиславом Соловьем. Талоны к водительскому удостоверению изжили себя Сергей Прохоров, СТВ:

Одна из любопытных предновогодних новостей – это то, что с 1 января больше не нужны талоны к водительскому удостоверению. Вы можете прокомментировать принятие такого решения?

Станислав Соловей, официальный представитель УГАИ МВД Беларуси:

Да, действительно, эта норма изжила себя. Потому что раньше талоны нужны были для того, чтобы отмечать там нарушения, за которые предусмотрена повторность. Сейчас уже век высоких технологий, это очень просто и очень быстро сделать инспектору, остановив нарушителя, поэтому по сути эти талоны не нужны. И с 1 января уже их не нужно предоставлять сотруднику ГАИ вместе с водительским удостоверением. При получении нового водительского удостоверения они не будут выдаваться. Изменения, касающиеся сертификата о прохождении техосмотра Кроме этого, через три месяца вступают в силу изменения, касающиеся сертификата, где стоят отметки о прохождении государственного технического осмотра. То есть этот сертификат также не нужно будет предоставлять сотруднику ГАИ, вместо него будет какой-то другой документ. В каком это виде будет, мы чуть позже узнаем. Сергей Прохоров:

То есть отметка о техосмотре не ликвидируется, она будет в каком-то ином виде?

Станислав Соловей:

Здесь меняется именно процедура предоставления документов, в каком это виде будет: возможно, наклейка, может быть, еще какой-то документ. То есть документ прописан по-другому в правилах дорожного движения. К этому более подробно можно будет вернуться через три месяца. Сергей Прохоров:

Пока возим и предъявляем? Станислав Соловей:

Да. Датчики мобильного контроля: почему убрали и где поставят снова Сергей Прохоров:

Еще одна интересная тема: не так давно с дорог Беларуси пропали датчики мобильного контроля. Что вы можете сказать по этому поводу? Появятся ли они вновь?

Станислав Соловей:

Действительно, некоторое время назад было приостановлено действие передвижных датчиков контроля скорости. Но в настоящее время Госавтоинспекцией уже согласованы 20 мест, где эти датчики могут работать. Дело в том, что постоянно проводится работа по анализу тех мест, где их необходимо выставлять, учитывая именно скоростезависимую аварийность. Сейчас эта работа проводится достаточно углубленно совместно с заинтересованными. После изучения мест концентрации ДТП смотрится, насколько эти ДТП были совершены по причине превышения скорости. И, соответственно, согласовываются те места, где могут работать эти датчики. Установка датчиков позволила почти вдвое снизить смертность на М1 Сергей Прохоров:

А есть ли какая-то статистика, как складывается дорожная обстановка без этих датчиков? Может быть, выросло количество нарушений? Или, наоборот, ничего не изменилось?

Станислав Соловей:

Сложно анализировать. Основная задача установки этих датчиков – понизить уровень аварийности. Для этого изучаются именно аварийноопасные и скоростезависимые места. Следует отметить, что 9 лет назад, когда эта система только начала функционировать, например, на трассе М1 за год погибали 60 человек. После установки там определенного количества датчиков эта цифра сократилась практически вдвое. То есть эффект от их установки, конечно же, есть. Только все надо делать с умом, четко проанализировав, где они должны работать, когда и как.

За 2 дня нового года на дорогах страны погибли четыре человека, 9 человек получили различные травмы Сергей Прохоров:

Давайте продолжим тему аварийности. Как прошли Новый год, новогодние праздники? Я знаю, что есть первая статистика ДТП, и она не очень утешительная. Станислав Соловей:

За 2 дня нового года на дорогах страны погибли четыре человека, 9 человек получили различные травмы. И мы отмечаем, что в Новый год традиционно, как и во все остальные праздники, многие люди позволяют себе, употребив спиртное, сесть за руль. 1 января, то есть после боя курантов ночью и днем назавтра были задержаны 107 нетрезвых водителей. Если в будний день цифра составляет порядка 40-45 человек, то мы видим, что увеличивается количество нетрезвых. Сергей Прохоров:

В принципе, уже давно ужесточено законодательство в этой сфере, и в отношении пьяных это конфискация автомобиля, вплоть до уголовной ответственности. Но проблема остается актуальной по сей день. Может быть, нужно еще сильнее ужесточить?