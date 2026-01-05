Лучших социальных работников столицы наградили в Минской городской ратуше

Свой профессиональный праздник 5 января отмечают те, кто ежедневно дарит тепло и поддержку. Лучших социальных работников столицы чествовали в Минской городской ратуше, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ. Почетных наград удостоены около 50 человек. Это благодарность за их неоценимый труд. Они изо дня в день помогают справляться с трудностями и обеспечивают заботу всем, кто особенно в ней нуждается. В системе социальной защиты столицы работают более 3 тысяч человек. В 2025-м в сферу пришли около полусотни молодых специалистов.

Татьяна Чепелева, начальник отдела управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В этой сфере я работаю уже 35 лет почти. Пришла совершенно случайно, решила зайти, как говорится, на 5 минут, осталась на эти все годы здесь. Это замечательная работа. Я считаю, что это почетная награда, получить ее от председателя Минского городского Совета депутатов для меня почетно и важно.

Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:

В нашей системе работают люди, преданные своей отрасли, своему делу. Люди, которые отдают не только свое рабочее время, но и душу, и сердце тем, кого обслуживают, потому что в этой отрасли наполовину открытым быть нельзя.