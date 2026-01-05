Лучших социальных работников столицы наградили в Минской городской ратуше
Свой профессиональный праздник 5 января отмечают те, кто ежедневно дарит тепло и поддержку. Лучших социальных работников столицы чествовали в Минской городской ратуше, рассказали в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Почетных наград удостоены около 50 человек. Это благодарность за их неоценимый труд. Они изо дня в день помогают справляться с трудностями и обеспечивают заботу всем, кто особенно в ней нуждается. В системе социальной защиты столицы работают более 3 тысяч человек. В 2025-м в сферу пришли около полусотни молодых специалистов.
Татьяна Чепелева, начальник отдела управления пенсий и пособий комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В этой сфере я работаю уже 35 лет почти. Пришла совершенно случайно, решила зайти, как говорится, на 5 минут, осталась на эти все годы здесь. Это замечательная работа. Я считаю, что это почетная награда, получить ее от председателя Минского городского Совета депутатов для меня почетно и важно.
Петр Шутько, председатель комитета по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома:
В нашей системе работают люди, преданные своей отрасли, своему делу. Люди, которые отдают не только свое рабочее время, но и душу, и сердце тем, кого обслуживают, потому что в этой отрасли наполовину открытым быть нельзя.
Артем Цуран, председатель Минского городского Совета депутатов:
Те наши минчане, которые особо требуют дополнительного ухода, будь то это детки или уже люди взрослые, с инвалидностью, которые остались одни и им нужно попечение государственное. Вот эта вся та сложная категория, которая находит свой уют и тех людей, которые на самом деле знают и слышат об их проблемах – это наша сфера социальной защиты.
В Минске социальное обслуживание на дому получают более 5 тысяч человек. Спрос на подобные услуги с каждым годом растет. Работники социальной службы находят подход к каждому. Самое главное – позаботиться о старшем поколении и их здоровье. Ведь поддержка социально уязвимых граждан остается ключевым приоритетом в Беларуси.