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«Данное учреждение оправдает себя». В микрорайоне Лебяжий открылся филиал 4-й городской поликлиники

08 февраля 2021 18:45
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Новости Беларуси. Новая амбулатория открылась в Минске. Медицинское учреждение – филиал 4-й городской поликлиники – разместилось в микрорайоне Лебяжий. Здесь будут обслуживать более 17 тысяч жителей, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

«Данное учреждение оправдает себя». В микрорайоне Лебяжий открылся филиал 4-й городской поликлиники-1

Микрорайон Лебяжий активно застраивается. Принимать пациентов будут врачи общей практики, в том числе терапевты, хирурги и педиатры. Амбулатория рассчитана на 250 посещений в смену. Первых пациентов примут уже 9 февраля.

«Данное учреждение оправдает себя». В микрорайоне Лебяжий открылся филиал 4-й городской поликлиники-4

Павел Удот, первый заместитель председателя комитета по здравоохранению Мингорисполкома:
Все новое – это всегда хорошо, всегда полезно. Я уверен, что данное учреждение оправдает себя и позволит качественно оказывать медицинскую помощь населению Минска. Это улучшает доступность: человек, проживающий в этом микрорайоне, ему достаточно прийти сюда и получить те же объемы медицинской помощи, которые он получал в 4-й городской поликлинике.

«Данное учреждение оправдает себя». В микрорайоне Лебяжий открылся филиал 4-й городской поликлиники-7

Алена Новикова, заместитель главного врача 4-й городской поликлиники:
Существуют взрослое и детское подразделение с отдельным входом для взрослого и детского населения, со своими отдельными взрослой и детской регистратурой. Здесь достаточно места и кабинетов для того, чтобы принимать полноценно все население.

«Данное учреждение оправдает себя». В микрорайоне Лебяжий открылся филиал 4-й городской поликлиники-10

Мини-поликлиника оснащена всем необходимым оборудованием. Здесь есть хирургический кабинет, физиотерапевтический и рентген-кабинет, а также лаборатории и операционная.

«Данное учреждение оправдает себя». В микрорайоне Лебяжий открылся филиал 4-й городской поликлиники-13

Напомним, строительство амбулатории было на личном контроле мэра Владимира Кухарева. По его распоряжению ввести амбулаторию должны были в течение недели.

# Больницы Минска # общество # Павел Удот # Алена Новикова # Владимир Кухарев # Фотофакт

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