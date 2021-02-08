«Делать всё максимально честно, честно для себя». Её называют белорусской суперженщиной и вот почему

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект. В нем каждую неделю мы будем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, каждая из которых старается сделать мир лучше и начинает с себя. Героиня, которая первой представит новый проект, – учитель Галина Кашпур.
Галина Кашпур, педагог-психолог столичного лицея № 2:
Все случайности неслучайны. Чем старше становлюсь и чем больше я в профессии, тем больше я ухожу от слова «психология». Единственно верного можно достичь, когда мы будем давать возможность каждому человеку ошибаться и исправлять свои ошибки. Для меня гражданственность и патриотизм – это сделать хорошее тем, кто находится рядом. Все начинается с малого. Для меня любовь к Родине – делать все максимально честно, честно для себя.
Смотрите первую серию нового проекта «Белорусская SUPER женщина» на телеканале «Беларусь-1» сразу после «Панорамы», в эфире СТВ в 22:00 в рамках итогового выпуска новостей.