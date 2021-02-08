«Делать всё максимально честно, честно для себя». Её называют белорусской суперженщиной и вот почему

Новости Беларуси. С верой в людей, доброту и небесное покровительство. Наши белорусские женщины. Они такие разные, но с общими взглядами на мир и воспитание молодого поколения, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Три национальных телеканала совместно с Белорусским союзом женщин запускают новый проект. В нем каждую неделю мы будем знакомить вас с представительницами прекрасной половины человечества, каждая из которых старается сделать мир лучше и начинает с себя. Героиня, которая первой представит новый проект, – учитель Галина Кашпур.