Новости Беларуси. Завершилась дипломатическая миссия посла Узбекистана в Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и Насирджан Юсупов обсудили достижения в сотрудничестве между странами на деловой встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Увеличение количества белорусских предприятий в Узбекистане, значительный рост товарооборота между странами, прирост числа узбекских студентов в вузах нашей страны, и самое главное – выстраивание теплых взаимоотношений.

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:

Но меня больше всего радует то, что сегодня выстраиваются такие добрые отношения межпарламентские. И самое важное, что у нас при Совете Республики, вы знаете, создан Молодежный парламент. Совет Молодежный. И наши ребята первые, с кем связались и начали сотрудничать, – это с молодежью Узбекистана. Тогда, когда будет взаимодействовать молодежь, перспективы у нас очень серьезные на самом деле.