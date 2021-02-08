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Завершилась дипломатическая миссия посла Узбекистана в Беларуси

08 февраля 2021 18:38
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Новости Беларуси. Завершилась дипломатическая миссия посла Узбекистана в Беларуси. Председатель Совета Республики Национального собрания Наталья Кочанова и Насирджан Юсупов обсудили достижения в сотрудничестве между странами на деловой встрече, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Завершилась дипломатическая миссия посла Узбекистана в Беларуси-1

Увеличение количества белорусских предприятий в Узбекистане, значительный рост товарооборота между странами, прирост числа узбекских студентов в вузах нашей страны, и самое главное – выстраивание теплых взаимоотношений.

Завершилась дипломатическая миссия посла Узбекистана в Беларуси-4

Наталья Кочанова, председатель Совета Республики Национального собрания Беларуси:
Но меня больше всего радует то, что сегодня выстраиваются такие добрые отношения межпарламентские. И самое важное, что у нас при Совете Республики, вы знаете, создан Молодежный парламент. Совет Молодежный. И наши ребята первые, с кем связались и начали сотрудничать, это с молодежью Узбекистана. Тогда, когда будет взаимодействовать молодежь, перспективы у нас очень серьезные на самом деле.

Завершилась дипломатическая миссия посла Узбекистана в Беларуси-7

Насирджан Юсупов в свою очередь отметил, что очень гордится плодотворностью совместной работы и тем, что именно ему выпала честь стать первым послом Узбекистана в нашей стране. С особой теплотой называет Беларусь второй родиной. Такие признания – один из главных показателей того, что наше государство движется в правильном направлении.

# Беларусь-Узбекистан # общество # Насирджан Юсупов # Наталья Кочанова # Фотофакт

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