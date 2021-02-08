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В Ленинском районе авария на теплосети. Без отопления остались 18 жилых домов и одно административное здание

08 февраля 2021 17:51
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Новости Беларуси. Локальная коммунальная авария случилась в Ленинском районе, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

В Ленинском районе авария на теплосети. Без отопления остались 18 жилых домов и одно административное здание-1

Произошло повреждение теплосетей. Без отопления и горячей воды остались семь жилых домов и одно административное здание на улице Плеханова, еще 11 жилых домов – на улице Карла Маркса.

Специалисты уже работают над устранением проблем. Ориентировочно горячая вода и отопление вернутся в дома на Плеханова уже к 21:00 вечера 8 февраля. На улице Карла Маркса с повреждениями должны справиться к полуночи 9 февраля.

# Проблемы ЖКХ, ЖРЭО, ЖЭС # общество # Фотофакт

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