Это место объединит всё! Почему назрела необходимость строительства нового Национального исторического музея?

Александр Храмой, директор Национального исторического музея Беларуси:

Да, разумеется. У нас в стране очень много сделано в развитии музейного дела, особенно за годы независимости. Если вспомним нашу страну, когда мы только получили независимость, практически сходить было некуда как в Минске, так и за пределами города. Сегодня мы можем уже говорить о том, что сформированы целые музейные кластеры, дворцово-парковые ансамбли, ведомственные музеи, этнографические музеи. То есть, по большому счету, историю можно уже увидеть и прочувствовать. Но для этого нужно посещать буквально все музеи, все уголки нашей страны. Но у нас на сегодняшний день нет одного музея, который бы объединил в себе всю нашу историю для того, чтобы в одном месте можно было увидеть, прочувствовать нашу историю, чтобы потом на основании этого багажа дальше принимать решения, куда еще в Беларуси можно съездить, что посмотреть и чем восхититься. Поэтому то, что сделано, это прекрасно, но не хватает самой жемчужинки.