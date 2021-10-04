«Дальше не поедет». Как будут бороться с пассажирами без масок в общественном транспорте?

Новости Беларуси. На 4 октября в стране две дозы вакцины получили свыше 1 миллиона 600 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета белорусам нужно достичь заветных 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Четвертая волна коронавируса коварнее и накрывает тяжелыми последствиями не только пожилых, но и молодых людей. В Брестской области заболеваемость COVID-19 выросла втрое по сравнению с августом. Почему одни брестчане выбирают вакцинацию, а другие пренебрегают даже маской? И какой остроумный ответ жителям Бреста приготовили водители общественного транспорта? Подробности в материале Кристины Протосовицкой.

Чтобы забыть о масках или по крайней мере отложить их в сторону, нужен коллективный иммунитет, а это 60 % привитых людей. Пока еще не время отказываться от элементарных средств защиты.

Кристина Протосовицкая, корреспондент:

Соблюдать социальную дистанцию в автобусах или троллейбусах крайне сложно. Поэтому риски заразиться в таких условиях повышаются с каждым зашедшим пассажиром. Мы даем фору безмасочным пассажирам и работаем не в час пик. В карманах, сумках или на подбородке – маски в наличии, но не по назначению. Кто-то, увидев камеру, смекает, в чем дело, и исправляется, а кто-то решает поспорить.

– А зачем? Маска, чем-то помогает, скажите мне, пожалуйста? Ничем. Все равно люди болеют в масках и без масок. От этого никто не застрахован.

– Здесь же очень мало пространства, много людей.

– Ну и что?

– Здесь риски выше.

– Нет, я в это не верю и не хочу верить.

– Сейчас очень много людей болеют. Вообще, поголовно, почти каждый. Это страшно очень. У одного эта болезнь легко протекает, у другого – наоборот.

– Вас раздражают люди без масок?

– Каждому свое, как говорится. Все равно я советую всегда всем ходить в масках.

Маски у нас есть, но они спрятаны. Согласитесь, это часть уважения к другим пассажирам.

В Бресте водители общественного транспорта придумали остроумный ответ всем тем, кто пренебрегает защитным аксессуаром – автобус не тронется с остановки до тех пор, пока каждый пассажир не будет в маске. В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое. Подробнее здесь.