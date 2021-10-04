«Дальше не поедет». Как будут бороться с пассажирами без масок в общественном транспорте?
Новости Беларуси. На 4 октября в стране две дозы вакцины получили свыше 1 миллиона 600 тысяч человек. Для выработки коллективного иммунитета белорусам нужно достичь заветных 60 %, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Четвертая волна коронавируса коварнее и накрывает тяжелыми последствиями не только пожилых, но и молодых людей. В Брестской области заболеваемость COVID-19 выросла втрое по сравнению с августом. Почему одни брестчане выбирают вакцинацию, а другие пренебрегают даже маской? И какой остроумный ответ жителям Бреста приготовили водители общественного транспорта?
Подробности в материале Кристины Протосовицкой.
Чтобы забыть о масках или по крайней мере отложить их в сторону, нужен коллективный иммунитет, а это 60 % привитых людей. Пока еще не время отказываться от элементарных средств защиты.
Кристина Протосовицкая, корреспондент:
Соблюдать социальную дистанцию в автобусах или троллейбусах крайне сложно. Поэтому риски заразиться в таких условиях повышаются с каждым зашедшим пассажиром. Мы даем фору безмасочным пассажирам и работаем не в час пик.
В карманах, сумках или на подбородке – маски в наличии, но не по назначению. Кто-то, увидев камеру, смекает, в чем дело, и исправляется, а кто-то решает поспорить.
– А зачем? Маска, чем-то помогает, скажите мне, пожалуйста? Ничем. Все равно люди болеют в масках и без масок. От этого никто не застрахован.
– Здесь же очень мало пространства, много людей.
– Ну и что?
– Здесь риски выше.
– Нет, я в это не верю и не хочу верить.
– Сейчас очень много людей болеют. Вообще, поголовно, почти каждый. Это страшно очень. У одного эта болезнь легко протекает, у другого – наоборот.
– Вас раздражают люди без масок?
– Каждому свое, как говорится. Все равно я советую всегда всем ходить в масках.
Маски у нас есть, но они спрятаны. Согласитесь, это часть уважения к другим пассажирам.
В Бресте водители общественного транспорта придумали остроумный ответ всем тем, кто пренебрегает защитным аксессуаром – автобус не тронется с остановки до тех пор, пока каждый пассажир не будет в маске.
В Брестской области заболеваемость коронавирусом выросла втрое. Подробнее здесь.
Игорь Царук, директор предприятия «Брестский общественный транспорт»:
Станьте на место водителя. У него основная задача – обеспечить безопасность перевозки. В воскресенье в одном из автобусов 90 % пассажиров были без масок, и они демонстративно подходили к водителю. Им билет не продавали и ездили без билета. При наличии пассажиров без маски водитель просто остановит на остановке транспортное средство и дальше не поедет. Попытаемся организовать коллективную ответственность за нашу безопасность.
Акция вступает в силу 5 октября и получит название «Останови пассажира без маски». Кроме того, право высаживать пассажиров за несоблюдение правил получат контролеры на маршруте. Параллельно в Беларуси рассматривают возможность введения штрафа за нарушение масочного режима в общественном транспорте.