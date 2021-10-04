«У меня кардинальные перемены». В Витебске людей с инвалидностью обучают профессии кассира

Новости Беларуси. В Витебске инвалидов-колясочников обучают профессии в сфере торговли. Пилотный проект под названием «Инклюзивный кассир» реализуется в местном индустриальном колледже, где оборудовали специальные классы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Основам профессии контролера-кассира учеников обучат за пять месяцев. Стартовали занятия еще в августе, но уже теорию оттачивают на настоящих кассовых аппаратах. После окончания курсов новоиспеченных специалистов трудоустроят в одну из торговых сетей. К работе они приступят уже в январе. Первыми учащимися стали 12 человек не только из Витебской области, но даже из Минска и столичного региона. К примеру, Анжела Мартынова приехала за новой профессией из Дубровенского района. Девушка уверена, что лишней такая специальность не будет.

Андрей Цибульский, председатель Витебской организации ОО «Республиканская ассоциация инвалидов-колясочников»:

Проект «Инклюзивный кассир» рассчитан на то, чтобы, во-первых, помочь людям, которые хотят получить профессию и трудоустроиться, улучшить свое материальное состояние. И, во-вторых, мы хотели показать другим людям с инвалидностью, что можно и получать специальность, и работать, можно полноценно жить, заниматься спортом, активно участвовать в общественной жизни.

Анжела Мартынова, участница проекта «Инклюзивный кассир»:

У меня кардинальные перемены. Сами понимаете, и работу оставить, на которой я уже проработала 8 лет. У меня большие надежды на этот проект. Такие проекты нужны и важны, чтобы наши люди, в частности инвалиды-колясочники, которые сидят дома… Общение в первую очередь, возможность трудоустроиться. Важно и нужно.