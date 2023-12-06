«Дали нам еду, одежду для всех, детей устроили в школу». Какую деятельность ведёт БОКК в Беларуси?

Белорусский Красный Крест продолжает работать, не рассчитывая на помощь от международного комитета. Об этом заявил генеральный секретарь организации Дмитрий Шевцов, говоря о приостановке членства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, обвинения международных функционеров связаны с заявлениями руководителя Белорусского Красного Креста о ядерном оружии, а также его визитом в Луганск и Донецк. Почему приостановили членство Белорусского Красного Креста в международной организации? Подробности.

Несмотря на давление западных коллег, Белорусский Красный Крест продолжает помогать людям. Пайман Юсиф приехала в Беларусь в поисках спокойной жизни для своих детей – их дом в Иракском Курдистане много лет подвергался обстрелам. Сбежав из зоны военного конфликта и проехав десятки транзитных стран, женщина обратилась за помощью в Красный Крест. Многодетной матери выделили комнату в кризисном центре и обеспечили всем необходимым.

Пайман Юсиф, гражданка Ирака:

Очень помогли, спасибо за все, дали нам еду и одежду для всех. Детей устроили в школу, ходят в две группы.

В Гомеле Пайман почти 3 месяца. Подала ходатайство о предоставлении дополнительной защиты. Зина и Мина начали учить русский язык в школе. Сейчас Красный Крест решает вопрос по реабилитации для младшего Джоди, мальчик страдает от ДЦП и требует дополнительного внимания. Всего с начала года кризисный центр принял 17 иностранных граждан из Украины, Кубы и Ирака.

Татьяна Горелик, специалист по социальной работе Гомельской областной организации Белорусского Красного Креста:

Стараемся никому не отказывать, по возможности оказываем помощь. Как иностранным гражданам, так и своим гражданам.

Центр открылся 5 лет назад. В 2022 году его расширили: вместо 10 появилось 15 мест для нуждающихся. Это лишь один из проектов Красного Креста, призванный помогать людям. В Гомельской области организация запустила более 50 социальных сервисов, которые не прекратят свою работу.