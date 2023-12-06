Шевцов: финансирование МККК осуществлялось исключительно для мигрантов из Украины

Белорусский Красный Крест продолжает работать, не рассчитывая на помощь от международного комитета. Об этом заявил генеральный секретарь организации Дмитрий Шевцов, говоря о приостановке членства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, обвинения международных функционеров связаны с заявлениями руководителя Белорусского Красного Креста о ядерном оружии, а также его визитом в Луганск и Донецк. Почему приостановили членство Белорусского Красного Креста в международной организации? Подробности.

Лишение членства Беларуси влечет за собой запрет на участие в международных конференциях и в выборах главы Международного Красного Креста, а также прекращение финансирования для белорусской организации. Но все это никак не помешает дальнейшему развитию гуманитарной работы в нашей стране.