Шевцов: финансирование МККК осуществлялось исключительно для мигрантов из Украины
Белорусский Красный Крест продолжает работать, не рассчитывая на помощь от международного комитета. Об этом заявил генеральный секретарь организации Дмитрий Шевцов, говоря о приостановке членства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, обвинения международных функционеров связаны с заявлениями руководителя Белорусского Красного Креста о ядерном оружии, а также его визитом в Луганск и Донецк.
Почему приостановили членство Белорусского Красного Креста в международной организации? Подробности.
Лишение членства Беларуси влечет за собой запрет на участие в международных конференциях и в выборах главы Международного Красного Креста, а также прекращение финансирования для белорусской организации. Но все это никак не помешает дальнейшему развитию гуманитарной работы в нашей стране.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
На самом деле финансирование Международного Красного Креста осуществлялось исключительно только для мигрантов из Украины, которые находились на территории Республики Беларусь. Международная федерация Красного Креста никогда не финансировала те сервисы, которые работают в Красном Кресте, белорусском. Для помощи нашим людям, которые нуждаются в опеке и заботе.
«Дали нам еду, одежду для всех, детей устроили в школу». Какую деятельность ведет БОКК в Беларуси?