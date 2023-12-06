Почему приостановили членство Белорусского Красного Креста в международной организации?

Белорусский Красный Крест продолжает работать, не рассчитывая на помощь от международного комитета. Об этом заявил генеральный секретарь организации Дмитрий Шевцов, говоря о приостановке членства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, обвинения международных функционеров связаны с заявлениями руководителя Белорусского Красного Креста о ядерном оружии, а также его визитом в Луганск и Донецк. А в чем же истинная причина такого решения – разбирался Глеб Прокофьев.

Июль 2023-го. Дмитрий Шевцов посещает Донбасс, где раздает детям, которые были на оздоровлении в Беларуси, гуманитарную помощь. Там же он комментирует заявления зарубежных политиков о том, что Беларусь якобы похищает и вывозит украинских детей. После этого Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, обвинив Дмитрия Шевцова в нарушении своих основополагающих принципов, предложила ему покинуть свой пост до 3 октября. Вспомнили еще и его высказывания о ядерном оружии. В ответ Белорусский Красный Крест в сентябре этого года проводит внеочередной съезд, на котором Шевцова переизбирают генсекретарем Организации. Однако правление Международной федерации уже в ультимативной форме требует его ухода в отставку.

Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:

Когда было внеочередное заседание правления Международной федерации Красного Креста, рассматривался вопрос наш. Высказывали, что эта поездка была организована с целью доказать, что дети возвращаются. Я поехал туда не с гуманитарной миссией, а именно с телевидением, фондом Алексея Талая, чтобы показать, что дети, которые оздоравливались у нас, вернулись домой. Чтобы не было вот этих надуманных обвинений, абсолютно бессмысленных обвинений, что Республика Беларусь занимается похищением детей. Вы что, люди, одумайтесь!

Обращение о приостановке членства Беларуси Международный Красный Крест опубликовал на четырех языках: английском, русском, белорусском и украинском. Однако до этого факта ни один из официальных документов организации ранее не писали на этих языках. Всегда использовались официальные – тот же английский, но еще и французский, испанский, арабский. Шевцов: финансирование МККК осуществлялось исключительно для мигрантов из Украины Такие действия головной структуры в Женеве явно с политическим подтекстом. А вот в подтверждение очередной шаг от западных недругов – накануне Дмитрий Шевцов попал в очередной пакет санкций США, в котором еще 7 белорусов и 11 наших компаний. Все это взаимосвязанные действия коллективного Запада против Беларуси. БОКК: лишение членства международной федерацией не повлияет на работу Красного Креста в Беларуси

Осень 2021-го. Белорусско-польская граница. Здесь в период кризиса волонтеры Красного Креста дежурили 135 дней. Они одни из первых привезли беженцам теплую одежду и еду. В то же время международные организации появились там лишь спустя месяц после начала кризиса.