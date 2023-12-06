Почему приостановили членство Белорусского Красного Креста в международной организации?
Белорусский Красный Крест продолжает работать, не рассчитывая на помощь от международного комитета. Об этом заявил генеральный секретарь организации Дмитрий Шевцов, говоря о приостановке членства Беларуси, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Напомним, обвинения международных функционеров связаны с заявлениями руководителя Белорусского Красного Креста о ядерном оружии, а также его визитом в Луганск и Донецк.
А в чем же истинная причина такого решения – разбирался Глеб Прокофьев.
Июль 2023-го. Дмитрий Шевцов посещает Донбасс, где раздает детям, которые были на оздоровлении в Беларуси, гуманитарную помощь. Там же он комментирует заявления зарубежных политиков о том, что Беларусь якобы похищает и вывозит украинских детей. После этого Международная федерация обществ Красного Креста и Красного Полумесяца, обвинив Дмитрия Шевцова в нарушении своих основополагающих принципов, предложила ему покинуть свой пост до 3 октября. Вспомнили еще и его высказывания о ядерном оружии.
В ответ Белорусский Красный Крест в сентябре этого года проводит внеочередной съезд, на котором Шевцова переизбирают генсекретарем Организации. Однако правление Международной федерации уже в ультимативной форме требует его ухода в отставку.
Дмитрий Шевцов, генеральный секретарь Белорусского общества Красного Креста:
Когда было внеочередное заседание правления Международной федерации Красного Креста, рассматривался вопрос наш. Высказывали, что эта поездка была организована с целью доказать, что дети возвращаются. Я поехал туда не с гуманитарной миссией, а именно с телевидением, фондом Алексея Талая, чтобы показать, что дети, которые оздоравливались у нас, вернулись домой. Чтобы не было вот этих надуманных обвинений, абсолютно бессмысленных обвинений, что Республика Беларусь занимается похищением детей. Вы что, люди, одумайтесь!
Обращение о приостановке членства Беларуси Международный Красный Крест опубликовал на четырех языках: английском, русском, белорусском и украинском. Однако до этого факта ни один из официальных документов организации ранее не писали на этих языках. Всегда использовались официальные – тот же английский, но еще и французский, испанский, арабский.
Шевцов: финансирование МККК осуществлялось исключительно для мигрантов из Украины
Такие действия головной структуры в Женеве явно с политическим подтекстом. А вот в подтверждение очередной шаг от западных недругов – накануне Дмитрий Шевцов попал в очередной пакет санкций США, в котором еще 7 белорусов и 11 наших компаний. Все это взаимосвязанные действия коллективного Запада против Беларуси.
БОКК: лишение членства международной федерацией не повлияет на работу Красного Креста в Беларуси
Осень 2021-го. Белорусско-польская граница. Здесь в период кризиса волонтеры Красного Креста дежурили 135 дней. Они одни из первых привезли беженцам теплую одежду и еду. В то же время международные организации появились там лишь спустя месяц после начала кризиса.
Александр Шатько, общественный деятель:
Если проанализировать статистику той помощи, которую Международный Красный Крест сегодня проводит, это, как правило, те страны, где США проводит свою военную политику, где уничтожаются целые группы, тысячи, сотни тысяч, миллионы людей. Вот там работает Красный Крест.
«Дали нам еду, одежду для всех, детей устроили в школу». Какую деятельность ведет БОКК в Беларуси?