«Больше всего волновался, чтобы наша продукция была узнаваемой». Как теперь будут выглядеть белорусские товары?

Участие в нем также приняли представители торговых сетей, госорганов и организаций. Главная цель деловой площадки – определить стратегию для улучшения продаж отечественной продукции. Другими словами, расширить перечень именно белорусских товаров на полках наших магазинов. Отдельное внимание, конечно же, качеству и доступности для покупателей.

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Мы с сетями работаем, сотрудничаем, выставляемся. Вы слышали, и Президент требует, чтобы буквально 85 % было белорусского продукта на полках. Мы стремимся к этой цифре, и подставляют нам плечо как торговые объекты, так и сети. Мы и сами что-то придумываем, чтобы как можно больше покупали именно белорусское.

На сегодня мы придумали такую марку – я больше всего волновался, чтобы наша продукция была узнаваемой – поэтому мы сделали QR-код made in Belarus с золотым васильком посередине, где на каждой этикетке и упаковке он как знак качества белорусский будет заметен. Этот QR-код будет на всех этикетках, упаковках выпускаемой продукции концерна «Белгоспищепром». Как на экспорте, так и на внутреннем рынке.