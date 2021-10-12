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«Больше всего волновался, чтобы наша продукция была узнаваемой». Как теперь будут выглядеть белорусские товары?

12 октября 2021 18:50
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Новости Беларуси. В Минске 12 октября собрались крупнейшие производители продуктов питания. Их объединил первый национальный форум пищевой промышленности Food Prom, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Больше всего волновался, чтобы наша продукция была узнаваемой». Как теперь будут выглядеть белорусские товары?-1

Участие в нем также приняли представители торговых сетей, госорганов и организаций. Главная цель деловой площадки – определить стратегию для улучшения продаж отечественной продукции. Другими словами, расширить перечень именно белорусских товаров на полках наших магазинов. Отдельное внимание, конечно же, качеству и доступности для покупателей.

«Больше всего волновался, чтобы наша продукция была узнаваемой». Как теперь будут выглядеть белорусские товары?-4

Анатолий Бубен, председатель концерна «Белгоспищепром»:
Мы с сетями работаем, сотрудничаем, выставляемся. Вы слышали, и Президент требует, чтобы буквально 85 % было белорусского продукта на полках. Мы стремимся к этой цифре, и подставляют нам плечо как торговые объекты, так и сети. Мы и сами что-то придумываем, чтобы как можно больше покупали именно белорусское.

На сегодня мы придумали такую марку – я больше всего волновался, чтобы наша продукция была узнаваемой – поэтому мы сделали QR-код made in Belarus с золотым васильком посередине, где на каждой этикетке и упаковке он как знак качества белорусский будет заметен. Этот QR-код будет на всех этикетках, упаковках выпускаемой продукции концерна «Белгоспищепром». Как на экспорте, так и на внутреннем рынке.

«Больше всего волновался, чтобы наша продукция была узнаваемой». Как теперь будут выглядеть белорусские товары?-7

Первый национальный форум пищевой промышленности открыл целую серию мероприятий, направленных на продвижение брендов белорусских производителей и повышение конкурентоспособности отечественных товаров. Организатором события выступил концерн «Белгоспищепром».

# Продукты питания # общество # Анатолий Бубен # Фотофакт

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