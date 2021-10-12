«Мы получили вакцину «Спутник Лайт». Около 200 тысяч человек привились от коронавируса в Минской области

Новости Беларуси. Первой дозой вакцины от COVID-19 в Минской области привиты почти 340 тысяч человек, из них 200 тысяч завершили полный курс. В тройке лидеров – Несвижский, Столбцовский и Стародорожский районы. Здесь привиты более 30 % населения, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Только в Столбцовском районе первый компонент вакцины получили около 13 тысяч человек – это свыше 30 % от общего числа жителей. Вторым компонентом привились 8,5 тысячи человек. Прививки делают двумя вакцинами. Для проведения курса иммунизации в районе создали 15 мобильных бригад, работает передвижной комплекс, а также прививочный кабинет на базе центральной районной больницы с 8.00 до 20.00. Кроме того, организована вакцинация населения на предприятиях и в учреждениях образования.

Виталий Кожемяко, житель Столбцов:

Это второй компонент, потому что я в прошлом году переболел. Поэтому решил сейчас привиться. Привел свою семью привиться. Первая вакцина вообще без всяких симптомов.

Инесса Дударевич, заведующая поликлиникой Столбцовской центральной районной больницы:

Мы получили вакцину «Спутник Лайт». Начата вакцинация населения именно в возрасте от 18 и старше, призывники тоже вакцинируются этой вакциной и лица, которые перенесли инфекцию COVID-19 и ранее не были привиты. Получили 150 доз этой вакцины. На сегодня привиты 30 человек.