Прямой эфир

«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?

20 января 2021 07:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. 19 января православные верующие отметили один из главных церковных праздников – Крещение Господне. Освящение воды, молитва, очищение от грехов и ныряние в прорубь, пожалуй, уже стало традицией для белорусов в этот великий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в 2021 году омовение в ледяной воде в мороз оказалось для многих настоящим духовным подвигом. В Беларуси царят суровые крещенские морозы.

Впрочем, верующих они не испугали. Накануне с самого утра и до поздней ночи тысячи белорусов не изменили традиции и пришли к крещенским купелям.

«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?-1

Среди пришедших на иордань оказались и наши коллеги Евгений Пустовой и Григорий Азаренок. Плечом к плечу с военнослужащими они также испытали себя на прочность (подробнее здесь).

Отличную физическую форму в этот день продемонстрировал и Президент. Глава государства провел время с пользой для здоровья, раскалывая дрова на морозе.

«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?-4

«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?-6

А уже вечером по православной традиции Александр Лукашенко угостился крещенской водой.

«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?-9

Считается, что она в эти дни обладает удивительными свойствами – не портится со временем, способна уберечь семью от зла.

«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?-12

После чего Президент окунулся в ледяную купель.

«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?-15

Дай Владыке покой, Господи, Филарету. И отцу Федору долгой жизни, что рубашку сшил.

Праздник Крещения Господня по важности равен Рождеству и Троице, которые выделяются из 12 праздников, посвященных событиям земной жизни Христа и его матери Девы Марии.

«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?-18

Многие воспринимают Крещение как точку отсчета чего-то нового в жизни.

# Церковные праздники # общество # Александр Лукашенко # Евгений Пустовой # Григорий Азарёнок # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
«У меня дети, о которых я только мог мечтать». Руководитель предприятия рассказал о семье, хобби и авторитетах
20 января 2021 06:23

«У меня дети, о которых я только мог мечтать». Руководитель предприятия рассказал о семье, хобби и авторитетах

«Я такого за свои 33 года работы не встречал». В Витебске из-за непогоды увеличено количество ремонтных бригад
20 января 2021 06:19

«Я такого за свои 33 года работы не встречал». В Витебске из-за непогоды увеличено количество ремонтных бригад

Лучший ученик Минской области живёт в Слуцке. Девушка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов
19 января 2021 21:23

Лучший ученик Минской области живёт в Слуцке. Девушка разработала модель беспроводной зарядки для электросамокатов