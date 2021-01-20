«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?
Новости Беларуси. 19 января православные верующие отметили один из главных церковных праздников – Крещение Господне. Освящение воды, молитва, очищение от грехов и ныряние в прорубь, пожалуй, уже стало традицией для белорусов в этот великий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
К слову, в 2021 году омовение в ледяной воде в мороз оказалось для многих настоящим духовным подвигом. В Беларуси царят суровые крещенские морозы.
Впрочем, верующих они не испугали. Накануне с самого утра и до поздней ночи тысячи белорусов не изменили традиции и пришли к крещенским купелям.
Среди пришедших на иордань оказались и наши коллеги Евгений Пустовой и Григорий Азаренок. Плечом к плечу с военнослужащими они также испытали себя на прочность (подробнее здесь).
Отличную физическую форму в этот день продемонстрировал и Президент. Глава государства провел время с пользой для здоровья, раскалывая дрова на морозе.
А уже вечером по православной традиции Александр Лукашенко угостился крещенской водой.
Считается, что она в эти дни обладает удивительными свойствами – не портится со временем, способна уберечь семью от зла.
После чего Президент окунулся в ледяную купель.
Дай Владыке покой, Господи, Филарету. И отцу Федору долгой жизни, что рубашку сшил.
Праздник Крещения Господня по важности равен Рождеству и Троице, которые выделяются из 12 праздников, посвященных событиям земной жизни Христа и его матери Девы Марии.
Многие воспринимают Крещение как точку отсчета чего-то нового в жизни.