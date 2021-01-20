«Дай Владыке упокой, Господи, Филарету». О чём говорил Александр Лукашенко после того, как окунулся в купель на Крещение?

Новости Беларуси. 19 января православные верующие отметили один из главных церковных праздников – Крещение Господне. Освящение воды, молитва, очищение от грехов и ныряние в прорубь, пожалуй, уже стало традицией для белорусов в этот великий день, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

К слову, в 2021 году омовение в ледяной воде в мороз оказалось для многих настоящим духовным подвигом. В Беларуси царят суровые крещенские морозы.

Впрочем, верующих они не испугали. Накануне с самого утра и до поздней ночи тысячи белорусов не изменили традиции и пришли к крещенским купелям.