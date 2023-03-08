Цветы для автоледи – сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей с 8 Марта

Новости Беларуси. На посту, но с приятной миссией 8 Марта проводят стражи дорог в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Первомайском районе сотрудники ГАИ останавливали машины, где за рулем были девушки. Впрочем, не за нарушения. Каждой женщине-водителю адресовали поздравления с 8 Марта и вручали тюльпаны при проверке документов.

Я работаю больше 10 лет – в первый раз. Но видела очень часто такие акции. На самом деле очень приятно, спасибо вам огромное! Спасибо всем, кто организовал это все, правда, чувствуешь себя женщиной даже на работе.

Эдуард Козлов, инспектор ОГАИ Первомайского РУВД:

Любой женщине, девушке, матери в этот день особо приятно, когда человек в форме, а именно сотрудник, поздравляет их с этим днем. Не каждый день вас может остановить сотрудник и поздравить, сделать ваш день лучше.