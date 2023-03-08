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Цветы для автоледи – сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей с 8 Марта

08 марта 2023 14:49
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Новости Беларуси. На посту, но с приятной миссией 8 Марта проводят стражи дорог в Минске, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Цветы для автоледи – сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей с 8 Марта-1

В Первомайском районе сотрудники ГАИ останавливали машины, где за рулем были девушки. Впрочем, не за нарушения. Каждой женщине-водителю адресовали поздравления с 8 Марта и вручали тюльпаны при проверке документов.

Цветы для автоледи – сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей с 8 Марта-4

Я работаю больше 10 лет – в первый раз. Но видела очень часто такие акции. На самом деле очень приятно, спасибо вам огромное! Спасибо всем, кто организовал это все, правда, чувствуешь себя женщиной даже на работе.

Цветы для автоледи – сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей с 8 Марта-7

Эдуард Козлов, инспектор ОГАИ Первомайского РУВД:
Любой женщине, девушке, матери в этот день особо приятно, когда человек в форме, а именно сотрудник, поздравляет их с этим днем. Не каждый день вас может остановить сотрудник и поздравить, сделать ваш день лучше.

Цветы для автоледи – сотрудники ГАИ поздравили женщин-водителей с 8 Марта-10

Несмотря на праздник, инспекторы ГАИ напоминают о важности соблюдения правил дорожного движения. Да и погода оставляет желать лучшего. Звучит призыв и к водителям, и к пешеходам быть предельно внимательными.

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# ГАИ # общество # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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