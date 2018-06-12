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Более 9,6 тысяч человек пострадали от укусов клещей в Беларуси. Треть из них – дети

12 июня 2018 07:54
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Новости Беларуси. Более 9 тысяч человек обратились к медикам после укусов клещей в Беларуси.

Как сообщает Республиканский центр гигиены, эпидемиологии и общественного здоровья, по состоянию на первое июня к медикам обратились 9695 человек. Треть из них – дети.

Уровень обратившихся в 1,6 раза больше, чем в аналогичный период в минувшем году.

Увеличение количества обратившихся на помощью людей обусловлено аномально теплой погодой в последние месяцы весны – это период сезонного максимума численности иксодовых клещей.

Самый высокие показатели обращений за первый пять месяцев 2018 года – в Гродненской и Могилевской областях, самые низкие – в Минской и Гомельской. Большая часть нападений клещей приходится на лесные массивы и сельскую местность.

Чтобы не допустить распространения клещевых инфекций, проводятся профилактические и санитарно-противоэпидемические мероприятия.

Ситуация находится на контроле Минздрава.

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# Укусы клещей # общество

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