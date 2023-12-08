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Cотрудники МЧС проводят рейды на водоёмах, реках и озёрах

08 декабря 2023 17:39
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Новости Беларуси. Рыбалка со льда иногда может обернуться трагедией. Поэтому обязательно нужно соблюдать необходимые меры безопасности. В связи с этим сотрудники МЧС усилили контроль на водоемах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Cотрудники МЧС проводят рейды на водоёмах, реках и озёрах-1

На территории Крупского района для предупреждения чрезвычайных ситуаций на льду такие мероприятия проходят ежедневно. Спасатели ведут беседы с гражданами, распространяют листовки с важной информацией. Ведь толщина льда еще не везде достигла безопасной отметки в 10 сантиметров.

Cотрудники МЧС проводят рейды на водоёмах, реках и озёрах-4

Дмитрий Тур, начальник Крупского РОЧС:
В настоящее время происходит формирование ледового покрова. Поэтому мы не рекомендуем выходить гражданам на лед. Но с наступлением более безопасного ледового покрытия в обязательном порядке использовать спасательные жилеты и другие средства защиты.

Cотрудники МЧС проводят рейды на водоёмах, реках и озёрах-7

Также тренинги проводятся и в каждой школе. По результатам проведенных рейдов было выявлено отсутствие жилетов у рыбаков. Несчастных случаев не зафиксировано.

# МЧС Беларуси # общество # Дмитрий ТУР # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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