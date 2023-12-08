Cотрудники МЧС проводят рейды на водоёмах, реках и озёрах

Новости Беларуси. Рыбалка со льда иногда может обернуться трагедией. Поэтому обязательно нужно соблюдать необходимые меры безопасности. В связи с этим сотрудники МЧС усилили контроль на водоемах, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

На территории Крупского района для предупреждения чрезвычайных ситуаций на льду такие мероприятия проходят ежедневно. Спасатели ведут беседы с гражданами, распространяют листовки с важной информацией. Ведь толщина льда еще не везде достигла безопасной отметки в 10 сантиметров.

Дмитрий Тур, начальник Крупского РОЧС:

В настоящее время происходит формирование ледового покрова. Поэтому мы не рекомендуем выходить гражданам на лед. Но с наступлением более безопасного ледового покрытия в обязательном порядке использовать спасательные жилеты и другие средства защиты.