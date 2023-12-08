Белорусский государственный медицинский колледж отметил 70-летний юбилей

Новости Беларуси. Белорусский государственный медицинский колледж отмечает 70-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Здесь готовят фельдшеров, медицинских сестер, зубных техников и фармацевтов. Колледж входит в тройку лучших учреждений среднего специального образования медицинского профиля в стране. Подготовка специалистов осуществляется в двух учебных корпусах, а также на безе ведущих учреждений здравоохранения. За эти годы из стен колледжа вышло боле 30 тысяч медицинских работников.

Александра Радионова, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:

Я обучаюсь на специальности «сестринское дело». Это мой первый год. Когда я сказала своей маме о том, что я хочу обучаться именно в этом колледже, она меня поддержала, сказала, что это очень полезная профессия.

Анастасия Костенко, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:

Я учусь на «лечебном деле». Выбрала этот колледж, мечтала сюда поступить с 8 класса. У колледжа очень богатая история. Ему уже 70 лет. Это замечательная база для поступления в высшие учебные заведения. Преподаватели просто замечательные.

Ольга Катова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:

У нас в колледже с 2008 года работает отделение повышения квалификации и переподготовки кадров. За время существования отделения более 125 тысяч специалистов повысили категорию и более 8 тысяч прошли переподготовку.