Белорусский государственный медицинский колледж отметил 70-летний юбилей

Новости Беларуси. Белорусский государственный медицинский колледж отмечает 70-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Новости Беларуси. Белорусский государственный медицинский колледж отмечает 70-летие, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.
Здесь готовят фельдшеров, медицинских сестер, зубных техников и фармацевтов. Колледж входит в тройку лучших учреждений среднего специального образования медицинского профиля в стране. Подготовка специалистов осуществляется в двух учебных корпусах, а также на безе ведущих учреждений здравоохранения. За эти годы из стен колледжа вышло боле 30 тысяч медицинских работников.
Александра Радионова, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Я обучаюсь на специальности «сестринское дело». Это мой первый год. Когда я сказала своей маме о том, что я хочу обучаться именно в этом колледже, она меня поддержала, сказала, что это очень полезная профессия.
Анастасия Костенко, учащаяся Белорусского государственного медицинского колледжа:
Я учусь на «лечебном деле». Выбрала этот колледж, мечтала сюда поступить с 8 класса. У колледжа очень богатая история. Ему уже 70 лет. Это замечательная база для поступления в высшие учебные заведения. Преподаватели просто замечательные.
Ольга Катова, директор Белорусского государственного медицинского колледжа:
У нас в колледже с 2008 года работает отделение повышения квалификации и переподготовки кадров. За время существования отделения более 125 тысяч специалистов повысили категорию и более 8 тысяч прошли переподготовку.
Качество образования, получаемого в колледже, ценится и за рубежом. Здесь обучаются молодые люди из других стран. Например, России, Грузии и Африки.