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«Мы толерантны, мы миролюбивы». За что средней школе Домачево присвоен статус «Школа мира»?

21 сентября 2022 16:46
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Новости Беларуси. Домачевская средняя школа удостоена почетного звания «Школа мира». Проект в нашей стране реализуется Белорусским фондом мира в экспериментальном формате с 2018-го. Год назад он был одобрен Министерством образования Беларуси и православной церковью. За это время миротворцы приняли участие в десятках мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«Мы толерантны, мы миролюбивы». За что средней школе Домачево присвоен статус «Школа мира»?-1

Ребята вместе с педагогами помогают ветеранам, детям войны, одиноким людям, участвуют в благоустройстве памятников и воинских захоронений, ведут поисковую работу. Сейчас статус «Школа мира» носят 94 учреждения образования Беларуси. Присоединиться к ним могут только самые достойные. Учащиеся домачевской школы участвуют в международных проектах, проводят большую исследовательскую работу. Даже создали календарь памяти, который рассказывает о трагической военной истории Домачево. Теперь школа включена в большую мирную семью.

«Мы толерантны, мы миролюбивы». За что средней школе Домачево присвоен статус «Школа мира»?-4

Анастасия Терешко, ученица средней школы Домачево:
Наша школа занимается изучением тех трагичных событий, военных событий, проводится огромное количество митингов. Мы участвуем в огромном количестве проектов. И, естественно, мы выступаем против войны. Мы как миротворцы хотим, чтобы будущее поколение и прошлое поколение не забывали о тех трагичных событиях.

«Мы толерантны, мы миролюбивы». За что средней школе Домачево присвоен статус «Школа мира»?-7

Галина Пойта, директор средней школы Домачево:
Мы сохраняем историческую память на нашей земле. Мы толерантны, мы миролюбивы. Мы за мир через спорт, через здоровье.

«Мы толерантны, мы миролюбивы». За что средней школе Домачево присвоен статус «Школа мира»?-10

Елена Бурова, заместитель председателя правления Брестской районной организации «Белорусский фонд мира»:
Школа участвует в республиканском инновационном проекте по внедрению сетевой модели гражданско-патриотического воспитания учащихся.

«Мы толерантны, мы миролюбивы». За что средней школе Домачево присвоен статус «Школа мира»?-13

«Школа мира» – это не только статус, но и большая ответственность. А еще старт для освоения новых проектов. Гимназисты будут принимать участие в международных слетах школьников, интернет-конференциях, телемостах, благотворительных мероприятиях. И просто совершать добрые дела. Кроме домачевского учреждения образования, статус «Школа мира» 21 сентября получила и 2-я гимназия Бреста. В регионе это почетное звание имеют четыре школы.

# Школы в Беларуси # общество # Анастасия Терешко # Галина Пойта # Елена Бурова # Новости Бреста и Брестской области # Фотофакт

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