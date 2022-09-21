«Мы толерантны, мы миролюбивы». За что средней школе Домачево присвоен статус «Школа мира»?
Новости Беларуси. Домачевская средняя школа удостоена почетного звания «Школа мира». Проект в нашей стране реализуется Белорусским фондом мира в экспериментальном формате с 2018-го. Год назад он был одобрен Министерством образования Беларуси и православной церковью. За это время миротворцы приняли участие в десятках мероприятий, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Ребята вместе с педагогами помогают ветеранам, детям войны, одиноким людям, участвуют в благоустройстве памятников и воинских захоронений, ведут поисковую работу. Сейчас статус «Школа мира» носят 94 учреждения образования Беларуси. Присоединиться к ним могут только самые достойные. Учащиеся домачевской школы участвуют в международных проектах, проводят большую исследовательскую работу. Даже создали календарь памяти, который рассказывает о трагической военной истории Домачево. Теперь школа включена в большую мирную семью.
Анастасия Терешко, ученица средней школы Домачево:
Наша школа занимается изучением тех трагичных событий, военных событий, проводится огромное количество митингов. Мы участвуем в огромном количестве проектов. И, естественно, мы выступаем против войны. Мы как миротворцы хотим, чтобы будущее поколение и прошлое поколение не забывали о тех трагичных событиях.
Галина Пойта, директор средней школы Домачево:
Мы сохраняем историческую память на нашей земле. Мы толерантны, мы миролюбивы. Мы за мир через спорт, через здоровье.
Елена Бурова, заместитель председателя правления Брестской районной организации «Белорусский фонд мира»:
Школа участвует в республиканском инновационном проекте по внедрению сетевой модели гражданско-патриотического воспитания учащихся.
«Школа мира» – это не только статус, но и большая ответственность. А еще старт для освоения новых проектов. Гимназисты будут принимать участие в международных слетах школьников, интернет-конференциях, телемостах, благотворительных мероприятиях. И просто совершать добрые дела. Кроме домачевского учреждения образования, статус «Школа мира» 21 сентября получила и 2-я гимназия Бреста. В регионе это почетное звание имеют четыре школы.