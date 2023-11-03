Цитрусовые выходные – в Центральном ботаническом саду откроют лимонарий

Новости Беларуси. Центральный ботанический сад приглашает всех желающих посетить лимонарий на грядущих больших выходных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ. Окунуться в атмосферу лета можно с субботы по вторник включительно – с 11:00 до 15:00. Посетители увидят цветущие деревья лимонов, апельсина, мандарина и даже помело. Некоторые сорта выведены в Академии наук.

Анна Козел, ведущий специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси:

Сфера оранжереи цитрусовых всегда впечатляет детей и взрослых. Попасть среди холодной погоды в такое вот плодовое царство, царство солнечных растений – всегда интересно и удивительно. К тому же можно насладиться свежим ароматом цитрусовых.