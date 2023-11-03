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Цитрусовые выходные – в Центральном ботаническом саду откроют лимонарий

03 ноября 2023 14:08
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Новости Беларуси. Центральный ботанический сад приглашает всех желающих посетить лимонарий на грядущих больших выходных, сообщили в программе «Столичные подробности» на СТВ.

Окунуться в атмосферу лета можно с субботы по вторник включительно – с 11:00 до 15:00. Посетители увидят цветущие деревья лимонов, апельсина, мандарина и даже помело. Некоторые сорта выведены в Академии наук.

Цитрусовые выходные – в Центральном ботаническом саду откроют лимонарий-1

Анна Козел, ведущий специалист Центрального ботанического сада НАН Беларуси:
Сфера оранжереи цитрусовых всегда впечатляет детей и взрослых. Попасть среди холодной погоды в такое вот плодовое царство, царство солнечных растений – всегда интересно и удивительно. К тому же можно насладиться свежим ароматом цитрусовых.

Цитрусовые выходные – в Центральном ботаническом саду откроют лимонарий-4

Принимать посетителей в выходные будет также оранжерея тропических растений. Здесь можно увидеть цветущую камелию, ягоды кофе и плоды какао. А также полюбоваться попугаями, рыбками и черепахами.

# Растения и цветы # общество # Анна Козел # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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