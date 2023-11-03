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Прослужит минимум полвека! Новобелицкий путепровод открыли раньше срока

03 ноября 2023 14:07
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Новости Беларуси. В Гомеле после реконструкции на два месяца раньше срока открыли Новобелицкий путепровод. Он связывает с городом район, в котором проживает 75 тысяч человек. Через важную транспортную артерию проходит около 80 троллейбусных и автобусных маршрутов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прослужит минимум полвека! Новобелицкий путепровод открыли раньше срока-1

На время ремонта потоки машин перенаправили через соседний двухполосный мост, что создавало немало неудобств для жителей областного центра. Строители трудились в режиме 24/7, чтобы завершить работы с опережением графика. Справились за четыре месяца.

Прослужит минимум полвека! Новобелицкий путепровод открыли раньше срока-4

Сергей Зеленков, электрогазосварщик филиала «Мостостроительное управление № 4» предприятия «Мостострой»:
Мы работали круглосуточно вахтами по 15 дней. Было тяжело, но мы справлялись. Я и сварщик, и резчик. И арматуру вязали, и бетон принимали. Конечно, чем в объезд ездить и в пробках стоять, проще сюда.

Прослужит минимум полвека! Новобелицкий путепровод открыли раньше срока-7

9-пролетный путепровод по улице Ильича был построен в 1973 году и, очевидно, требовал ремонта. Мостостроители усилили балки и опоры, устроили новое монолитное полотно, перераспределив нагрузку. Обещают, что обновленный мост прослужит минимум полвека.

# Мосты Беларуси # общество # Новости Гомеля и Гомельской области # Фотофакт

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