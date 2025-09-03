Цитаты Лукашенко не сходят с первых полос западных СМИ

«Шанхайская семья» в сборе! Что в повестке саммита ШОС и о чем говорят в кулуарах? Подробности первого дня.

События саммита ШОС освещали более трех тысяч журналистов, а публикации, посвященные форуму, разобрали на цитаты с первых полос мировых СМИ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Швейцарцам вторит и испанская La Vanguardia: «Китай, Беларусь и Индия укрепляют союзы на саммите ШОС в Тяньцзине. Си Цзиньпин укрепляет отношения с Лукашенко и Моди, демонстрируя дружбу и стратегическое взаимодействие перед лицом глобальных вызовов».

На слова Александра Лукашенко обратил внимание канал SWI (это международное подразделение швейцарской телерадиокомпании), констатировав, что Беларусь на фоне ухудшения отношений с Западом все больше укрепляет связи с незападными странами – Китаем и Россией. Цитата: «Лукашенко подчеркнул, что ШОС по праву считается одной из наиболее представительных и влиятельных международных организаций в Евразии, а также заявил, что стремление новых государств присоединиться к объединению вполне закономерно».

В зарубежной прессе встречу окрестили «крупнейшим незападным форумом». Оценки западных и незападных журналистов и экспертов традиционно отличаются в зависимости от политики издания. Но в этот раз единодушие вызвал тот факт, что многополярность в мире уже наступила. Об этом говорил и наш Президент.

Об укреплении стратегического партнерства между Беларусью и Китаем в дни саммита много писали и китайские СМИ. Немало внимания уделялось двусторонней встрече Александра Лукашенко и Си Цзиньпина. Журналисты обращают внимание на то, что между лидерами давно установились дружеские отношения.

Издание China Daily приводит слова Александра Лукашенко, который на встрече с Председателем КНР заявил, что действительно чувствует глубокую дружбу со стороны Китая. Информагентство «Синьхуа» констатирует: саммит в Тяньцзине стал крупнейшим за всю историю организации. Участники форума подтвердили приверженность шанхайскому духу, который подразумевает взаимное доверие, равенство, уважение и стремление к общему развитию.

Японские и сингапурские СМИ делают акцент на масштабах ШОС: организация охватывает почти половину населения мира, четверть территории планеты и около четверти мирового ВВП. Беларусь пришла в «шанхайскую семью» на прочный фундамент и с серьезными намерениями вносить весомый вклад в деятельность ШОС, укреплять значимость и авторитет объединения, используя свой транзитный, промышленный и научный потенциал.

Лукашенко: быть частью «шанхайской семьи» – стратегический выбор Беларуси. Подробности.

Впрочем, уже сегодня можно говорить о том, что единство и сплоченность лидеров, проявленная на полях саммита, наглядно демонстрирует тот факт, что трансформация глобального порядка уже произошла. Это признают и европейские издания. Так, британский The Economist отмечает: «Мировые лидеры теперь собираются в Пекине, а не в Вашингтоне».

Примерно так же ситуацию видят и в газете Le Figaro: «Мировая история все больше пишется где-то еще – за пределами Запада, и некоторые ее главы теперь недоступны европейцам». А индийская The Economic Times подчеркивает, что в этот раз саммит ШОС был ориентирован на конкретные действия. «Мы видим, как идеи воплощаются в институты, обещания финансирования обозначены черным по белому, а основные игроки идут прямо, а не кружат по дальним комнатам».

Немало внимания журналисты уделяют изменению сферы влияния в геополитике. На наших глазах фактически перекраивается карта мира. «Саммит ШОС может бросить вызов доминированию США и придать вес видению Китая о многополярном мире», – сообщает американское информагентство Associated Press.

И, наконец, La Razón подытоживает общее настроение: участники ШОС выстраивают сильный блок на благодатной почве упадка либеральных демократий. Именно этот фактор открыл путь к изменению мирового баланса сил.