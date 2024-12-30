К 2050 году население Земли может столкнуться с дефицитом еды. Учёные ищут решение этой проблемы

Масштабную нехватку продовольствия люди могут ощутить уже к 2050 году. По прогнозам ученых, к этому моменту население земли вырастет до 9,6 миллиардов человек и не сможет прокормить себя, сообщили в программе «В поисках истины» на СТВ. Поэтому уже сейчас ученые по всему миру трудятся над созданием еды будущего. Порошковая еда, блюда из медуз, котлеты в пробирках и мясо на принтере. Неужели места поваров займут химики и инженеры?

Алексей Мелещеня, генеральный директор Научно-практического центра НАН Беларуси по продовольствию:

Знаете, мы каждый раз, пытаясь заглянуть за горизонт, пытаемся представить, что еда – это будет что-то молекулярное, то есть вдохнул и уже насытился. Или выпил простой коктейль и все, тебе на целый день хватит энергии. Какие-то элементы этого есть уже и сейчас, вероятно они будут развиваться. С нашей точки зрения, в ближайших лет 50, глобального такого изменения не будет, все равно еда останется достаточно привычной для нас, хотя некоторые продукты возможно появятся с другим компонентным составом.

Почти 4 миллиарда тонн – именно столько продуктов питания производится в мире ежегодно. Нужно ли нам такое разнообразие: вопрос хороший. С одной стороны, конечно хочется побаловать свои вкусовые рецепторы, а с другой – стоят ли все эти усилия и затраты того, чтобы в конечном счете оказаться в мусорном контейнере?