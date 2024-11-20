Чем удивляют школьники на форуме бизнес-проектов «Знак качества» – рассказали юные предприниматели
Юных предпринимателей собрал форум бизнес-проектов «Знак качества». Учащиеся презентуют свои уникальные разработки и получают ценный опыт ведения деловых переговоров.
Такой конкурс проводится впервые. Всего 84 участника из разных уголков Беларуси. Все они – учащиеся 9, 10 и 11 классов. Тематика проектов разнообразная. Главное – грамотно представить свой продукт и заинтересовать жюри идеей.
Команда второй средней школы города Ельска удивляет покупателей яркой вышивкой по ткани. Изделия на любой вкус – от игрушек, шкатулок и сумок до традиционных белорусских костюмов. Команда продумывала концепцию с 2016 года. И сегодня их яркая продукция пользуется спросом.
Маргарита Шевченко, учащаяся СШ №2 г.Ельска:
Насчет этого конкурса нам сказала наш учитель Валентина Ивановна. Она посоветовала поучаствовать в этом конкурсе, сказала посмотреть свои возможности, посмотреть, каково это. Готовились где-то 2-3 недели. Очень и очень трудились.
Перед пошивом изделий особое внимание уделяют изучению белорусского народного творчества. Важно учитывать особенности культуры и адаптировать товар под современного потребителя.
Валентина Невмержицкая, учитель трудового обучения СШ №2 г.Ельска:
Почему именно народное творчество? А просто очень хотелось бы, чтобы оно поддерживалось в народе, чтобы молодое поколение наше могло прикоснуться к предкам нашим. То, что передавали наши дедушки, наши бабушки. Ведь что могла сказать неписьменная крестьянка? Она могла свое завещание и пожелание, жизнь свою оставить только в вышитых и тканых изделиях. Вот мы это изучаем и продолжаем запускать в народ.
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